Змеиногорск: Инфекционист рассказал, кто может повторно заболеть коронавирусом

26 Мая 2021 Инфекционист рассказал, кто может повторно заболеть коронавирусом Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, кто может повторно заболеть коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

«Это или у людей с какими-то иммунодефицитными состояниями, или при неправильно проведённой схеме вакцинации, или у людей, у которых есть какие-то другие хронические заболевания», – объяснил специалист.

Вознесенский добавил, что пока рано говорить о появлении штамма COVID-19, для которого нет иммунитета.

За последние сутки в России зарегистрировали 7884 случая COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 5 млн человек, 119 тысяч пациентов скончались.

https://www.amic.ru/news/483218/

Змеиногорский вестник