Змеиногорск: Инфекционист назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

9 Февраля 2021 Инфекционист назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19 в беседе с РИА Новости.

По его словам, коллективный иммунитет в России уже формируется. Ожидается, что к концу лета 60 процентов населения страны будут иметь антитела, появившиеся при вакцинации и после болезни.

Тимаков добавил, что в этом году основной вклад в формирование коллективного иммунитета будет за счет переболевших, а уже в последующем — за счет вакцинации.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что снятие всех ограничений по коронавирусу в России будет возможно в том случае, если индекс распространения заболевания будет меньше 0,7.

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