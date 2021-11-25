Змеиногорск: Инфекционист назвал срок снижения заболеваемости COVID-19 в России

22 Ноября 2021 Инфекционист назвал срок снижения заболеваемости COVID-19 в России

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России. Как отметил эксперт в беседе с ТАСС, если граждане будут соблюдать меры безопасности, то темпы распространения инфекции могут снизиться в середине декабря.

«Хотя бы соблюдать масочный режим. Тогда всё будет нормально, Новый год мы встретим нормально», – подчеркнул инфекционист.

Тимаков отметил, что сейчас около месяца процесс будет стабилизироваться, а после заболеваемость снизится, если источники инфекции получится взять под контроль. В середине декабря действующие ограничения останутся даже при снижении заболеваемости, что, при этом, не помешает россиянам полноценно встретить Новый год.

Амител

Змеиногорский вестник