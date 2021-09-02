Змеиногорск: Инфекция не сдается. В крае на утро 30 августа скончались от COVID-19 24 человека

30 Августа 2021 Инфекция не сдается. В крае на утро 30 августа скончались от COVID-19 24 человека В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 251 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 105 пациентов, умерло 24 человека.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 70 179 человек, в т.ч. 4 927детей. Выздоровели всего 53216 человек (+ 105). Умерло 4 673 человек (+ 24), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 553 человека (+ 19); иные причины смерти – 1 120 человек (+ 5).

По состоянию на 30 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 697 человек.

Кроме этого, 405 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 586, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 223.

Минздравом края развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3326, с ИВЛ – 333. Резервных коек: 4019-2697-405= 917.

27 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

278 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 251 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 76, Бийск – 23, Рубцовск – 18, Заринск – 15, Новоалтайск – 8, Славгород, Калманский район – по 7 заболевших, Алейский, Первомайский районы – по 6 заболевших, Камень-на-Оби, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы – по 5 заболевших, Кытмановский, Мамонтовский, Рубцовский, Табунский, Хабарский районы – по 4 заболевших, Кулундинский, Локтевский, Немецкий национальный, Топчихинский, Третьяковский, Угловский районы – по 3 заболевших, Бийский, Егорьевский, Завьяловский, Змеиногорский, Ребрихинский, Тальменский, Целинный, Чарышский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Быстроистокский, Волчихинский, Залесовский, Зональный, Ключевской, Курьинский, Михайловский, Новичихинский, Панкрушихинский, Солтонский, Тогульский, Троицкий, Тюменцевский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 24938, Алейск — 1188, Алейский район — 522, Алтайский район — 332, Баевский район — 197, Белокуриха — 372, Бийск — 6204, Бийский район — 796, Благовещенский район — 827, Бурлинский район — 424, Быстроистокский район — 123, Волчихинский район — 490, Егорьевский район — 414, Ельцовский район — 102, Завьяловский район — 362, Залесовский район — 343, г. Заринск — 1918, Заринский район — 294, ЗАТО Сибирский — 166, Змеиногорский район — 777, Зональный район — 353, Калманский район — 669, Камень-на-Оби — 1004, Каменский район — 368, Ключевский район — 397, Косихинский район — 362, Красногорский район — 112, Краснощековский район — 272, Крутихинский район — 360, Кулундинский район — 806, Курьинский район — 314, Кытмановский район — 230, Локтевский район — 954, Мамонтовский район — 413, Михайловский район — 702, Немецкий национальный район — 402, Новичихинский район — 349, Новоалтайск — 1929, Павловский район — 831, Панкрушихинский район — 160, Первомайский район — 1181, Петропавловский район — 234, Поспелихинский район — 805, Ребрихинский район — 664, Родинский район — 444, Романовский район — 235, Рубцовск — 4789, Рубцовский район — 647, Славгород — 1534, Смоленский район — 291, Советский район — 207, Солонешенский район — 170, Солтонский район — 220, Суетский район — 76, Табунский район — 347, Тальменский район — 1033, Тогульский район — 315, Топчихинский район — 619, Третьяковский район — 340, Троицкий район — 378, Тюменцевский район — 309, Угловский район — 286, Усть-Калманский район — 380, Усть-Пристанский район — 324, Хабарский район — 233, Целинный район — 322, Чарышский район — 220, Шелаболихинский район — 379, Шипуновский район — 683, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 873 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 43803 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 70179 заболевших: 16291– у больных внебольничной пневмонией, 45366 – у заболевших ОРВИ, в 8522 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1953100 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 242,35 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 913 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 959 за минувшие сутки.

На утро 30.08.2021 прививается 625 453 человека, в том числе: 123 730 человек получили первую прививку; 500 155 человек полностью привиты (получили две прививки); 1 568 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник