Змеиногорск: Иммунологическая эффективность российской вакцины «ЭпиВакКорона» составила 79%

5 Августа 2021 Иммунологическая эффективность российской вакцины "ЭпиВакКорона" составила 79% Иммунологическая эффективность вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона» составляет 79%, пишет газета «Известия» со ссылкой на промежуточные итоги клинических испытаний препарата. Данные актуальны для третьей фазы клинических испытаний.

Исследование иммуногенности и профилактической эффективности вакцины провела независимая организация «Клиникал ресерч лаборатори». Участие в нём приняли почти три тысячи добровольцев старше 18 лет: 2253 были привиты «ЭпиВакКороной», а 746 человек получили плацебо. С каждым участником провели девять встреч для наблюдения за их состоянием и отбора проб.

На 42-й день после вакцинации антитела IgG к коронавирусу обнаружили у 79% привитых добровольцев. Согласно результатам исследования, из них высокий уровень антител IgG (десять и больше) зафиксировали более чем у 40% привитых. Показатели от 3,5 до 9,99 выявили у 21% участников. Коэффициент позитивности от 1 до 3,49 – у 15,3% вакцинированных. Для обнаружения антител использовался тест, разработанный центром «Вектор».

Случаев инфицирования выявлено не было. Специалисты «Клиникал ресерч лаборатори» признали вакцину безопасной по результатам испытаний при промежуточной обработке данных.

Заместитель руководителя центра «Вектор» Татьяна Непомнящих акцентировала внимание, что речь идёт о так называемой иммунологической эффективности вакцины.

«Не нужно путать её с эпидемиологической эффективностью, которая исходит из других данных и высчитывается по особой формуле. Когда же говорят об эффективности вакцины, имеют в виду именно её эпидемиологическую эффективность», – пояснила Непомнящих.

Напомним, ранее приостановить использование вакцины «ЭпиВакКорона» потребовали депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Павел Тарасов и инициативная группа по гражданской вакцинации. Общественники ссылались на то, что данные об эффективности препарата нераскрыты, и в свободном доступе нет информации, которая бы позволила воссоздать систему для независимого исследования.

Амител

Змеиногорский вестник