Змеиногорск: Икра, колбаса и мёд: 829 алтайских ветеранов получат продуктовый набор к 9 мая

7 Мая 2021 Икра, колбаса и мёд: 829 алтайских ветеранов получат продуктовый набор к 9 мая 829 продуктовых наборов и поздравительных открыток будут вручены ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в Алтайском крае. Кроме того, корзину с продуктами получат награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Алтайского края.

Подарки вручаются ветеранам дома с 5 по 9 мая поздравительными мобильными бригадами. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, бригады оснащены средствами защиты, перед выездом проводится термометрия.

В продуктовую корзину включили колбасу, сыр, мёд, чай и другие товары. Наборы подготовлены за счёт средств краевого бюджета и сформированы из продуктов питания алтайских производителей.

Как добавили в Минсоцзащите, по состоянию на 25 апреля в Алтайском крае проживают:

12 361 ветеран Великой Отечественной войны, в том числе по категориям:

413 участников ВОВ;

3455 вдов участников ВОВ;

9842 тружеников тыла;

166 жителей блокадного Ленинграда;

212 бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей.

Амител

Змеиногорский вестник