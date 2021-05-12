Змеиногорск: Икра, колбаса и мёд: 829 алтайских ветеранов получат продуктовый набор к 9 мая
7 Мая 2021 Икра, колбаса и мёд: 829 алтайских ветеранов получат продуктовый набор к 9 мая 829 продуктовых наборов и поздравительных открыток будут вручены ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в Алтайском крае. Кроме того, корзину с продуктами получат награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Алтайского края.
Подарки вручаются ветеранам дома с 5 по 9 мая поздравительными мобильными бригадами. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, бригады оснащены средствами защиты, перед выездом проводится термометрия.
В продуктовую корзину включили колбасу, сыр, мёд, чай и другие товары. Наборы подготовлены за счёт средств краевого бюджета и сформированы из продуктов питания алтайских производителей.
Как добавили в Минсоцзащите, по состоянию на 25 апреля в Алтайском крае проживают:
12 361 ветеран Великой Отечественной войны, в том числе по категориям:
413 участников ВОВ;
3455 вдов участников ВОВ;
9842 тружеников тыла;
166 жителей блокадного Ленинграда;
212 бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей.
Амител