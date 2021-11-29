Змеиногорск: «Идем по приборам». Что происходит на алтайских трассах и где обстановка хуже всего

25 Ноября 2021 "Идем по приборам". Что происходит на алтайских трассах и где обстановка хуже всего Водители из разных районов Алтайского края сообщают о тяжелой обстановке на региональных трассах. Местами видимость на дорогах нулевая.

На участке трассы Барнаул — Рубцовск трассу замело снегом настолько, что дорожного полотна не видно совсем. Водители двигаются по накатанной колее, чтобы не вылететь с дороги.

Также сообщается, что на трассе Барнаул — Калманка из-за метели видимость практически нулевая. Часть водителей движется по обочине, чтобы избежать случайных столкновений.

По данным алтайских дорожников, тяжелая ситуация складывается на Чуйском тракте от Тальменки до Троицкого. К вечеру обстановка здесь наладится, на трассе Бийск – Горно-Алтайск к вечеру ситуация наоборот будет ухудшаться. Наиболее неблагоприятные условия наблюдаются на всей протяженности А-321, обильный снегопад – от Барнаула до Родино.

Отмечается, что для очистки трасс дорожники вывели на трассы 220 единиц техники. Неблагоприятные погодные условия продолжатся ночью с 25 на 26 ноября.

Узнать актуальную информацию, сообщить о нештатной ситуации на федеральных дорогах Алтайского края можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.

Амител

Змеиногорский вестник