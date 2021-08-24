Змеиногорск: Ярого оппозиционера сняли с выборов в Госдуму в Алтайском крае

21 Августа 2021 Ярого оппозиционера сняли с выборов в Госдуму в Алтайском крае Алтайский краевой суд 17 августа отменил решение избирательной комиссии о регистрации Виктора Рау в качестве кандидата от «Яблока» на выборы в Госдуму.

Иск подал конкурент по округу, представитель «Справедливой России — За правду» Александр Молотов. Он указал на то, что Рау активно поддерживает идеи «Штаба Навального».

Так как организацию признали экстремисткой в России, Виктор Рау не имеет пассивного избирательного права, заявил Молотов.

Сам кандидат-яблочник с решением суда не согласен. Оно противоречит поправкам в закон о выборах, ведь судебного решения или наказания именно за содействие активистом экстремисткой организации нет, сказал он «Политсибру».

Свое отстранение от участия в выборах Рау оспаривает.

https://altapress.ru/politika/story/yarogo-oppozitsionera-snyali-s-viborov-v-gosdumu-v-altayskom-kra…

Змеиногорский вестник