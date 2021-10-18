Змеиногорск: И вновь рекорд. В Алтайском крае за сутки выявили 335 случаев COVID-19

15 Октября 2021 И вновь рекорд. В Алтайском крае за сутки выявили 335 случаев COVID-19 В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 335 случаев заражения коронавирусом – это новый максимум с начала пандемии. Общее число заболевших выросло до 82 018 человек, сообщает региональный оперштаб.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+96 человек за сутки), Бийске (+36), Рубцовске (+32), а также в Алейске и Камне-на-Оби (по +14).

Выздоровели за весь период 60 269 пациентов, в том числе 71 за последние сутки.

Скончались ещё 29 человек с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5839 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 773 заражённых, из них 274 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 385 коек.

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Змеиногорский вестник