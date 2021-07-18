Змеиногорск: И снова сводка не радует

15 Июля 2021 И снова сводка не радует В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 265 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 11 пациентов, умерло 19 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 57 753 человек, в т.ч. 3 909 детей. Выздоровели всего 47 736 (+ 11) человека. Умерло 3 641 (+ 19) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 639 (+ 19) человек; иные причины смерти – 1002 (+0) человека.

По состоянию на 15 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3228 человек.

Кроме этого, 792 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 728, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 208.

Минздравом края развернуто 4535 коек, к кислороду имеют подключение 3280, с ИВЛ – 318. Резервных коек: 4535-3228-792=515.

89 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

653 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 265 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 95, Алейск – 8, Алейский район – 2, Бийск – 26, Благовещенский район – 4, Бурлинский район – 3, Егорьевский район – 2, Заринск – 7, ЗАТО Сибирский – 2, Калманский район – 3, Камень-на-Оби – 8, Каменский район – 1, Косихинский район – 5, Краснощековский район – 1, Крутихинский район – 6, Кулундинский район – 2, Михайловский район – 2, Новоалтайск – 8, Павловский район – 5, Первомайский район — 4, Поспелихинский район – 2, Рубцовск – 25, Рубцовский район – 3, Славгород – 2, Табунский район – 3, Тальменский район – 4, Топчихинский район – 2, Третьяковский район – 3, Троицкий район – 3, Тюменцевский район – 2, Угловский район – 4, Усть – Калманский район – 3, Усть – Пристанский район – 4, Хабарский район – 4, Шелаболихинский район – 2, Шипуновский район – 5.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 20854, Алейск — 863, Алейский район — 372, Алтайский район — 231, Баевский район — 145, Белокуриха — 306, Бийск — 5051, Бийский район — 624, Благовещенский район — 741, Бурлинский район — 386, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 422, Егорьевский район — 341, Ельцовский район — 50, Завьяловский район — 283, Залесовский район — 297, Заринск — 1509, Заринский район — 225, ЗАТО Сибирский — 117, Змеиногорский район — 612, Зональный район — 275, Калманский район — 502, Камень-на-Оби — 763, Каменский район — 311, Ключевский район — 362, Косихинский район — 259, Красногорский район — 80, Краснощековский район — 249, Крутихинский район — 291, Кулундинский район — 718, Курьинский район — 260, Кытмановский район — 172, Локтевский район — 761, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 623, Немецкий национальный район — 348, Новичихинский район — 303, Новоалтайск — 1582, Павловский район — 761, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 1001, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 739, Ребрихинский район — 497, Родинский район — 391, Романовский район — 176, Рубцовск — 4051, Рубцовский район — 555, Славгород — 1344, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 114, Солтонский район — 155, Суетский район — 59, Табунский район — 270, Тальменский район — 864, Тогульский район — 273, Топчихинский район — 471, Третьяковский район — 236, Троицкий район — 315, Тюменцевский район — 185, Угловский район — 198, Усть-Калманский район — 243, Усть-Пристанский район — 251, Хабарский район — 176, Целинный район — 250, Чарышский район — 161, Шелаболихинский район — 281, Шипуновский район — 558, Яровое — 715.

Из общего числа заболевших 699 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 35622 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 57753 заболевших: 14478 – у больных внебольничной пневмонией, 35074 – у заболевших ОРВИ, в 8201 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1660353 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 299,28 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 8056 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 8292 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 470 441 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 15.07.2021 прививается 410 250 человек, в том числе: 121 754 человека получили первую прививку; 288 496 человек полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник