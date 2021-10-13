Змеиногорск: И снова рост: за сутки в крае коронавирусной инфекцией заболели 300 человек

10 Октября 2021 И снова рост: за сутки в крае коронавирусной инфекцией заболели 300 человек В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 300 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 30 пациентов, умерло 24 человека.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 80 434 человека, в т. ч. 5952 ребенка. Выздоровели 59 951 человек (+ 30). Итого всего умерли 5 692 человека (+ 24), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 295 человек (+ 13); коронавирусная инфекция – 4 397 человек (+ 11).

По состоянию на 10 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3279 человек.

Кроме этого, 456 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 632, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 253.

Минздравом края развернуто 4163 коек, к кислороду имеют подключение 3219, с ИВЛ – 336. Резервных коек: 4163-3279-456=428.

20 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

236 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 300 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 96, Бийск и Рубцовск – по 25, Алейск — 16, Заринск — 13, Славгород — 8, Шипуновский район – 7, Первомайский и Целинный районы – по 6, Новоалтайск, Зональный, Ключевский, Курьинский, Топчихинский районы — по 5, Алейский, Благовещенский, Егорьевский, Калманский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Рубцовский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы — по 4, Бийский, Краснощековский, Кулундинский, Павловский, Солтонский районы – по 3, Ельцовский, Заринский, Змеиногорский, Красногорский, Михайловский, Тальменский, Троицкий районы – по 2, Бурлинский, Волчихинский, Каменский, Новичихинский, Табунский, Угловский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 27844, Алейск — 1472, Алейский район — 657, Алтайский район — 392, Баевский район — 216, г. Белокуриха — 435, г. Бийск — 7070, Бийский район — 973, Благовещенский район — 925, Бурлинский район — 473, Быстроистокский район — 132, Волчихинский район — 608, Егорьевский район — 508, Ельцовский район — 131, Завьяловский район — 399, Залесовский район — 399, Заринск — 2279, Заринский район — 308, ЗАТО Сибирский — 175, Змеиногорский район — 941, Зональный район — 453, Калманский район — 808, Камень-на-Оби — 1168, Каменский район — 372, Ключевский район — 480, Косихинский район — 393, Красногорский район — 160, Краснощековский район — 341, Крутихинский район — 404, Кулундинский район — 893, Курьинский район — 436, Кытмановский район — 266, Локтевский район — 1106, Мамонтовский район — 466, Михайловский район — 819, Немецкий национальный район — 454, Новичихинский район — 430, г. Новоалтайск — 2128, Павловский район — 955, Панкрушихинский район — 172, Первомайский район — 1325, Петропавловский район — 272, Поспелихинский район — 909, Ребрихинский район — 734, Родинский район — 467, Романовский район — 254, Рубцовск — 5548, Рубцовский район — 750, Славгород — 1792, Смоленский район — 317, Советский район — 233, Солонешенский район — 183, Солтонский район — 262, Суетский район — 85, Табунский район — 420, Тальменский район — 1128, Тогульский район — 345, Топчихинский район — 765, Третьяковский район — 455, Троицкий район — 451, Тюменцевский район — 377, Угловский район — 389, Усть-Калманский район — 538, Усть-Пристанский район — 402, Хабарский район — 265, Целинный район — 369, Чарышский район — 279, Шелаболихинский район — 460, Шипуновский район — 838, Яровое – 781.

Из общего числа заболевших 905 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 50489 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 80434 заболевших: 17766 – у больных внебольничной пневмонией, 53854 – у заболевших ОРВИ, в 8814 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2187848 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 280,60 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7983 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 8212 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 030 733 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 10.10.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 709096 человек, в том числе: 39 065 человек получили первую прививку; 663 067 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 6 964 человека получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник