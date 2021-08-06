Змеиногорск: И снова рост. От COVID-19 в крае умерло 24 человека

3 Августа 2021 И снова рост. От COVID-19 в крае умерло 24 человека В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 277 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 104 пациента, умерло 24 человека.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 62 916 человек, в т.ч. 4279 детей. Выздоровели всего 49 272 человек (+ 104). Умерло 4 022 человек (+ 24), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 990 человек (+ 20); иные причины смерти – 1032 человек (+ 4).

По состоянию на 3 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 196 человек.

Кроме этого, 519 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 814, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 247.

Минздравом края развернуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ – 335. Резервных коек: 4670-3196-519=955.

57 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

579 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 277 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 99, Бийск – 27, Рубцовск – 26, Алейск, Камень-на-Оби – по 12 заболевших, Заринск, Новоалтайск – по 10 заболевших, Славгород – 9, Тальменский район – 8, Локтевский, Павловский, Петропавловский районы – по 7 заболевших, Благовещенский, Косихинский, Немецкий национальный районы – по 5 заболевших, Усть-Калманский район – 4, Бийский, Третьяковский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Крутихинский, Поспелихинский, Солонешенский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Первомайский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 22663, Алейск — 1035, Алейский район — 417, Алтайский район — 265, Баевский район — 155, Белокуриха — 335, Бийск — 5488, Бийский район — 686, Благовещенский район — 786, Бурлинский район — 404, Быстроистокский район — 116, Волчихинский район — 433, Егорьевский район — 365, Ельцовский район — 59, Завьяловский район — 297, Залесовский район — 310, Заринск — 1641, Заринский район — 244, ЗАТО Сибирский — 141, Змеиногорский район — 641, Зональный район — 311, Калманский район — 554, г. Камень-на-Оби — 884, Каменский район — 344, Ключевский район — 373, Косихинский район — 309, Красногорский район — 98, Краснощековский район — 261, Крутихинский район — 335, Кулундинский район — 759, Курьинский район — 266, Кытмановский район — 189, Локтевский район — 818, Мамонтовский район — 327, Михайловский район — 644, Немецкий национальный район — 374, Новичихинский район — 321, Новоалтайск — 1755, Павловский район — 787, Панкрушихинский район — 131, Первомайский район — 1066, Петропавловский район — 224, Поспелихинский район — 784, Ребрихинский район — 521, Родинский район — 404, Романовский район — 182, г. Рубцовск — 4440, Рубцовский район — 584, Славгород — 1435, Смоленский район — 282, Советский район — 184, Солонешенский район — 136, Солтонский район — 172, Суетский район — 64, Табунский район — 309, Тальменский район — 939, Тогульский район — 294, Топчихинский район — 530, Третьяковский район — 272, Троицкий район — 340, Тюменцевский район — 227, Угловский район — 216, Усть-Калманский район — 303, Усть-Пристанский район — 308, Хабарский район — 208, Целинный район — 280, Чарышский район — 198, Шелаболихинский район — 330, Шипуновский район — 625, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 798 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 38991 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 62916 заболевших: 15283 – у больных внебольничной пневмонией, 39243 – у заболевших ОРВИ, в 8390 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1789216 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 309,01 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6589 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6777 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 565 411 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 03.08.2021 ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕГИСТРА ВАКЦИНИРОВАННЫХ выгрузка информации ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА.

На утро 02.08.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 499144 человека, в том числе: 118 241 человек получили первую прививку; 380 491 человек полностью привиты (получили две прививки). 412 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ.

Змеиногорский вестник