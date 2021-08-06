Змеиногорск: И снова о COVID-19. Почему лучше прививаться, чем болеть? В чем особенность российских вакцин и многое другое…

3 Августа 2021 И снова о COVID-19. Почему лучше прививаться, чем болеть? В чем особенность российских вакцин и многое другое… Этот материал подготовлен Еленой Долженко, главным врачом Змеиногорской ЦРБ.

— Знаете, в последнее время, мы, врачи, на своих планерках, смотрим друг на друга с вопросом в глазах и сочувствием: откуда сегодня поступят печальные новости об очередных заболевших коронавирусной инфекцией, или, не дай Бог, смерти земляков…

Увы, ситуация в нашем регионе, как и во всей стране, очень серьезная, и времени на споры в Интернете, дома, по поводу «качества вакцин», их изученности/не изученности почти не остается. Этот материал мне помог подготовить сайт https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/faq где собрана самая свежая и достоверная информация по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Почему лучше привиться, чем переболеть?

Лучше участвовать в учениях, чем оказаться на настоящем поле боя, на настоящей войне. Когда мы вакцинируем человека, мы в некотором роде моделируем заболевание, в облегченной форме, без тяжелых последствий. Прививка обучает иммунную систему бороться с этим возбудителем. Поэтому иммунная система, столкнувшись с коронавирусом, в следующий раз будет вести себя гораздо более эффективно. Плюс вакцины учат иммунную систему не просто сопротивляться коронавирусу, а конкретно бить его в наиболее уязвимые места. Вакцина подбирается и делается с таким прицелом, чтобы атаке подвергались максимально уязвимые части вируса. Иммунная система после иммунизации (вакцинации) обучена. Какой-то процент привитых людей может заболеть, но в любом случае эти люди болеют гораздо легче и у них гораздо меньше риск умереть от коронавируса.

Почему в России объявлена массовая вакцинация против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19)?

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию новой коронавирусной инфекции, обнаруженной в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Пандемия — это глобальная эпидемия. Быстрое распространение новой инфекции и больше число летальных случаев мобилизовали системы здравоохранения разных стран мира, а также их фармпроизводства, чтобы как можно быстрее разработать вакцины и лекарства. Россия — первая страна в мире, зарегистрировавшая вакцину против COVID-19. В декабре 2020 года в стране объявлена масштабная, а с января 2021 года — массовая вакцинация. После прохождения всех необходимых исследований и соблюдения международных протоколов в России допущены к использованию четыре отечественных вакцинных препарата.

Но медленные темпы вакцинации в мире вообще, не только в России, привели к тому, что коронавирус выиграл время и получил возможность мутировать. Он становится все более и более заразным, все больше и больше людей заболевают. Продолжающаяся нагрузка на систему здравоохранения приводит к очень серьезным последствиям и для экономики, и для жизни каждого россиянина. Поэтому так важно быстро довести показатели массовой вакцинации в стране до 60-70% взрослого населения.

На территории Алтайского края недавно, в июле 2021 года, постановлением главного санитарного врача введена обязательная вакцинация от COVID-19 отдельных категорий граждан, чьи профессиональные обязанности связаны с большим количеством общения и взаимодействия с людьми.

Могут ли отстранить работника из-за отсутствия прививки против COVID-19?

Роструд информирует, что Трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. В абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК РФ уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Одним из таких случаев является нарушение положений Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В этом законе указано, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. То есть, вакцина необходима в тех случаях, когда речь идет о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении.

При угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний главные государственные санитарные врачи и их заместители в субъектах Российской Федерации могут выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Это указано в подпункте 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Такие полномочия подтверждаются пунктом 2 статьи 10 Федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и приказом Минздрава № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Таким образом, в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям внесена прививка от коронавируса. Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан (работников отдельных отраслей). Если такое решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято и оформлено актом главного санитарного врача субъекта или его заместителя, то для работников, которые указаны в этом документе, вакцинация становится обязательной.

Такие постановления приняты более чем в 10 регионах страны. Соответственно в этих регионах для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной.

Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавирусной инфекции, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте.

Отказавшегося от прививки сотрудника работодатель вправе отстранить без сохранения заработной платы.

Положения об обязательной вакцинации не распространяются на граждан, у которых есть противопоказания к вакцинации, установленные методическими рекомендациями к порядку проведения вакцинации препаратами ГАМ-КОВИД-ВАК, ЭпиВакКорона и КовиВак.

Какие вакцины от коронавируса используют в России?

На территории Российской Федерации зарегистрированы и используются четыре отечественные вакцины: Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V») и «Спутник Лайт», разработанные Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, «ЭпиВакКорона», созданная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «Ковивак», которую разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

«Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник Лайт». Что известно о российских вакцинах?

Все вышеназванные вакцины получили регистрацию в экстренном порядке, до окончания третьей фазы клинических исследований, — в связи с положительными результатами первых двух. Сейчас только вакцина «Спутник V» прошла все четыре стадии исследований: одну доклиническую (на животных) и три клинических (на людях). «Эпиваккорона» уже проходит третью фазу, а разработчики «Ковивака» набирают добровольцев для ее начала. Кроме того, 19 февраля начались международные клинические испытания препарата «Спутник Лайт», разработанного на базе вакцины от Центра им. Гамалеи. В них участвуют в общей сложности 6 тыс. добровольцев.

Чем отличаются и как работают вакцины

«Спутник V» — комбинированная векторная вакцина. Она состоит из двух доз, в составе которых находятся неспособные к размножению аденовирусы-векторы, которые доставляют в организм ген коронавирусного S-белка. После прививки клетки организма начинают производить этот белок, а иммунная система реагирует на него. Антитела к этому белку (точнее, к его рецептор-связывающему домену) считаются нейтрализующими, то есть препятствующими заражению.

«Эпиваккорона» — пептидная вакцина. В отличие от «Спутника V» она не несет в себе биологического агента и состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков (пептидов), через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

«Ковивак» — это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Она формирует комплексный иммунный ответ на все белки коронавируса, а не только на S-белок или его компоненты.

«Спутник Лайт» — это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина является первым компонентом «Спутника V» и не требует введения второй дозы.

У «Спутника V» и «Эпиваккороны» интервал между инъекциями составляет три недели, а у «Ковивака» — две недели.

Эффективность и безопасность вакцин

Вакцина «Эпиваккорона» успешно прошла первую и вторую фазы клинических испытаний, а «Спутник V» — все три фазы. Публикации с результатами финальных испытаний «Спутника V» вышли в авторитетном научном журнале The Lancet. Результаты первой-второй фаз испытаний «Эпиваккороны» опубликованы в российском научном журнале «Инфекция и иммунитет».

Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,6%. Среди добровольцев старше 60 лет она оказалась еще выше — 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации российским препаратом были обнаружены у 98% добровольцев. Клеточный иммунитет сформировался у всех участников испытаний. Иммунитет после прививки оказался в 1,3–1,5 раза выше, чем после перенесенного заболевания.

У «Спутника V» также один из самых низких рисков серьезных побочных эффектов — 0,27% против 0,58% у вакцины Pfizer — BioNTech и 0,97% у разработки Moderna.

Аллергических реакций и анафилактического шока после вакцинации «Спутником V» зафиксировано не было.

Разработчики «Спутника V» утверждают, что после вакцинации двумя дозами препарата люди перестают быть разносчиками коронавируса.

О стопроцентной иммунологической эффективности «Эпиваккороны» в январе сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Оценки эффективности «Эпиваккороны» по данным исследований пока не опубликованы.

Людям в возрасте 60 и более лет, вероятно, понадобится на одну дозу больше вакцины от коронавируса «Ковивак» — три, а не две, так как у них снижен иммунный ответ, сообщил генеральный директор Центра имени М.П. Чумакова.

Все вакцины рекомендованы для лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Расширение показаний к применению будет возможно после прохождения клинических исследований с участием добровольцев старше 60 лет и добровольцев с сопутствующими заболеваниям.

Каким образом исследовалась безопасность вакцин?

Слышал, что болеют и привитые. Прививки точно защищают?

Вакцинация защищает от тяжёлого течения коронавирусной инфекции. Ни одна вакцина в мире не может гарантировать 100% защиту от заболевания. Однако надёжные данные медицинских исследований позволяют говорить о том, что даже в том случае, если вакцинированный человек заболеет, заболевание будет протекать в более лёгкой форме. Отдельно отметим, что число заболевших среди прошедших вакцинацию крайне незначительно.

Какие побочные эффекты могут быть после прививки?

После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться кратковременные общие и местные реакции:

— озноб

— повышение температуры тела (не выше 38,5 градусов)

— боль в мышцах и суставах

— усталость

— головная боль

— болезненность в месте укола

— покраснение

Эти явления обычно проходят без следа в течение 2–3 дней. Для снятия жара можно применять нестероидные противовоспалительные препараты.

Содержат ли вакцины живой вирус?

Ни одна из отечественных вакцин против коронавируса не содержит живой вирус или его компоненты.

Кто может записаться на прививку?

На прививку может записаться любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет. В приоритетном порядке вакцинации подлежат следующие категории граждан: • лица старше 60 лет; • работники социальной сферы и другие лица, работающие с большим количеством людей; • люди с хроническими заболеваниями.

Можно ли вакцинироваться людям, имеющим в анамнезе аллергию?

Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты и тяжелые аллергические реакции в анамнезе согласно инструкции по применению являются противопоказаниями к вакцинации новой коронавирусной инфекции, в то же время аллергические реакции, не связанные с вакцинами или инъекционными лекарственными препаратами, такие как респираторная, пищевая, эпидермальная, инсектная аллергия — не являются противопоказанием к проведению вакцинации против COVID-19. Пациентам с аллергическими реакциями перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Я уже делал прививку от коронавируса, нужна ли ревакцинация?

Повторная вакцинация в условиях подъёма заболеваемости рекомендуется раз в полгода. Соответствующие методические рекомендации выпущены Минздравом России.

При этом соблюдение социальной дистанции и ношение масок в помещениях необходимо даже после получения прививки.

После достижения Россией уровня коллективного иммунитета (60-70% взрослого населения) вакцинация будет идти в «рутинном» плановом порядке — прививка нужна будет раз в 12 месяцев.

Повторная вакцинация от COVID-19 может производиться любым из зарегистрированных в России препаратов

Анализ на антитела для ревакцинации не понадобится.

В случае проявления нежелательных реакций организма на первичную вакцину и при согласии пациента препарат для повторной прививки может быть заменен на другой.

Как получить сертификат и QR-код о вакцинации?

1. Необходимо проверить наличие подтвержденной учётной записи на портале госуслуг.

2. В течение 5 суток после вакцинации 1-м компонентом на электронную почту поступит уведомление от портала госуслуг о предоставлении доступа к дневнику самонаблюдения, а на портале госуслуг появится информация о прививке.

3. В случае, если письмо не поступило, а на портале госуслуг не появилась информация о вакцинации, необходимо обратиться в медицинскую организацию, где проводилась вакцинация, с просьбой внести сведения о прививке в регистр вакцинированных.

4. Сертификат и QR-код автоматически сформируются после вакцинации 2-м компонентом.

5. В случае, если Вы делаете ревакцинацию, QR-код появится в кабинете после первой же инъекции.

6. Сертификат вакцинированного и QR-код доступны на портале госуслуг, в мобильном приложении «Госулуги» и в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

7. Если Вы планируете поездку за границу, то убедитесь в наличии сведений о Вашем загранпаспорте в личном кабинете на портале госуслуг.

Где можно вакцинироваться?

Вакцина поставляется в медицинские организации всех субъектов Российской Федерации. Список медицинских организаций, в которых можно сделать прививку, можно уточнить на сайте регионального министерства здравоохранения.

Вы можете записаться через портал госуслуг. Нужно выбрать услугу «Запись на приём к врачу». В карточке услуги выбрать поликлинику, должность «врач-терапевт (вакцинация)» или «Вакцинация от COVID-19». После выбора должности выбрать «Кабинет вакцинации от COVID- 2019», удобное время и записаться. Вы можете записаться по номерам 8-800-2000-112 или 122. Либо обратиться в колл-центры ЦРБ по месту жительства или пребывания. Там же можно записать на прививку своих пожилых родственников.

Змеиногорский вестник