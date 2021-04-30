ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Змеиногорск: И снова о ценах на газ.ОАО «Алтайкрайгазсервис» подозревается в необоснованном завышении цен на доставку бытового газа в баллонах

Горняк22
8 часов Ago

27 Апреля 2021 И снова о ценах на газ.ОАО «Алтайкрайгазсервис» подозревается в необоснованном завышении цен на доставку бытового газа в баллонах Управлением Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю возбуждено антимонопольное дело в отношении ОАО «Алтайкрайгазсервис» по признакам нарушения Федерального закона «О защите конкуренции».
Доминирующая компания, являющаяся единственным хозяйствующим субъектом, осуществляющим доставку сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населению, подозревается в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги по доставке бытового газа в баллонах1.

Основанием для вмешательства антимонопольной службы послужили многочисленные обращения граждан, поступившие в управление из разных районов Алтайского края с жалобами на резкое увеличение стоимости поставки бытового газа в баллонах в текущем году.

Согласно действующему законодательству, предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Алтайкрайгазсервис» утверждены решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов2. Однако размер платы за доставку газа в баллонах потребителю не регулируется и формируется компанией-поставщиком самостоятельно.

Антимонопольной службой проведен оперативный анализ стоимости услуг на доставку баллонов с бытовым газом в регионе. Средняя цена поставки для потребителей края с 2020 года увеличилась в 4 раза, так доставка 27 — литровых баллонов выросла с 75 руб. до 297,09 руб., 50- литровых баллонов – со 150 руб. до 594,18 руб.

При этом компанией не предоставлено экономическое обоснование повышения стоимости услуги.

— Есть основание полагать, что на фоне экономической ситуации, для компенсации недополученных доходов общество необоснованно завысило цену на доставку бытового газа. По нашей информации, цена на данную услугу, сформированная ОАО «Алтайкрайгазсервис» в период с января по апрель, существенно превышает сумму необходимых для реализации этой услуги расходов и прибыли, — пояснил заместитель руководителя Алтайского краевого УФАС России Сергей Скорик.

Первое заседание по делу назначено на 19 мая 2021 года.

В случае подтверждения на комиссии УФАС факта установления монопольно высокой цены к ОАО «Алтайкрайгазсервис» будут применены меры антимонопольного реагирования в полном объеме, — выдача предписания об установлении экономически обоснованной стоимости услуги и привлечение к административной ответственности.

1п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции» запрещает хозсубъектам, занимающим доминирующее положение на рынке, совершать действия, ущемляющие интересы других лиц или неопределенного круга потребителей, в том числе по установлению, поддержанию монопольно высокой цены товара.

Как видете, земляки, вместе можно добиваться многого!

Змеиногорский вестник

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