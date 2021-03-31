Змеиногорск: И снова фейки: в Госдуме опровергли включение ПФР в число наследников первой очереди

28 Марта 2021 И снова фейки: в Госдуме опровергли включение ПФР в число наследников первой очереди В Госдуме назвали «вбросом» и «фейком» распространяемую рядом СМИ информацию о том, что в Госдуму правительством РФ якобы внесен законопроект, который предполагает включение Пенсионного фонда в первую очередь наследников, передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта.

«Это вброс и фейк. Таких поправок на рассмотрении в Госдуме нет. В последнее время на пенсионных вопросах делаются различные спекуляции, инсинуации. Вспомните, недавно разошлась «новость», имеющая негативные последствия, о якобы продолжении увеличения пенсионного возраста», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Такие вбросы призваны повысить градус социальной напряженности, рассуждает парламентарий.

«То, что Пенсионный фонд будет претендовать на имущество граждан после смерти, это очевидно попытка, возможно, перед выборами ситуацию еще раз подогреть, посеять панику, поднять градус социальной напряженности», — заявил Нилов.

В соцсетях распространяется фейк о том, что якобы Пенсионный фонд становится обязательным наследником первой очереди. Об этом сообщает «Рамблер».

https://finance.rambler.ru/money/46094666-v-gosdume-nazvali-feykom-vklyuchenie-pfr-v-chislo-nasledni…

От «ЗВ».

Пока я сегодня шла на работу мне этот фейк передали около десятка человек. С разной интерпретацией «наследников первой очереди» — от ПФР до налоговой. Дорогие земляки: прекращайте быть доверчивыми, анализируйте ситуацию, смотрите официальные новости, на том же сайте Госдумы. Все обсуждаемые законопроекты, акты и иные документы в СВОБОДНОМ доступе. Зачем свято верить в фейки в WhatsApp, в сетях от сомнительных источников, и лениться поискать самому? Нельзя только потреблять информацию, которая сама притекла к вам. Это равносильно тому, что «покупаться» на «призы и выплаты» в Интернете, переводя свои средства мошенникам. В случаи вашего доверия фейкам, вы деньги не теряете, а вот здоровье и нервы — расшатываете себе сами.

Змеиногорский вестник