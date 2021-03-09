Змеиногорск: И снова буря… Где сегодня работает снегоочистительная техника?

5 Марта 2021 И снова буря… Где сегодня работает снегоочистительная техника? По информации, полученной от руководителя работ по расчистке улиц города от снега Евгения Приходько, сегодня,5 марта, в городе работает 6 единиц техники. На помощь пришли специалисты ИП Савинов, выделев дополнительную единицу.

А также помощь в приобретении ГСМ оказал предприниматель А. Кореневский.

Сегодня техника работает на расчистке дороги к кладбищу, снова на городском полигоне, ведут расчистку пожарной части, улицы Карла маркса, поддерживают в рабочем состоянии все центральные улицы. А также, по заявкам жителей города производится расчистка улиц, куда жизненно необходим доступ автотранспорта. Например, доставить кислород для больного.

Вечером мы подведем итоги и расскажем, что, где и ккакие работы были произведены за день.

Змеиногорский вестник