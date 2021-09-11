Змеиногорск: И снова антирекорд: от ковида на утро 7 сентября в крае скончались 27 человек!

7 Сентября 2021 И снова антирекорд: от ковида на утро 7 сентября в крае скончались 27 человек! В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 240 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 544 пациента, умерло 27 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 72129 человек, в т.ч. 5107 детей. Выздоровели всего 55 336 человек (+ 544). Умерло 4 874 человека (+ 27), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 722 человека (+ 23); иные причины смерти – 1 152 человека (+ 4).

По состоянию на 7 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 617 человек.

Кроме этого, 351 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 535, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 212.

Минздравом края развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3306, с ИВЛ – 333. Резервных коек: 4019-2617-351=1051.

22 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

195 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 240 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 60, Бийск – 17, Рубцовск – 10, Славгород – 9, Заринск, Новоалтайск – по 8 заболевших, Камень-на-Оби – 7, Курьинский, Новичихинский районы – по 6 заболевших, Алейск, Зональный, Локтевский районы – по 5 заболевших, Немецкий национальный, Первомайский, Третьяковский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Алтайский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Змеиногорский, Калманский, Косихинский, Красногорский, Кытмановский, Михайловский, Солтонский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по 3 заболевших, Алейский, Бийский, Бурлинский, Краснощековский, Кулундинский, Мамонтовский, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Топчихинский, Хабарский районы – по 2 заболевших, Ключевской, Рубцовский, Советский, Солонешенский, Тальменский, Тогульский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 25482, Алейск — 1211, Алейский район — 551, Алтайский район — 348, Баевский район — 202, Белокуриха — 386, Бийск — 6341, Бийский район — 824, Благовещенский район — 845, Бурлинский район — 438, Быстроистокский район — 127, Волчихинский район — 509, Егорьевский район — 430, Ельцовский район — 111, Завьяловский район — 375, Залесовский район — 359, Заринск — 1980, Заринский район — 298, ЗАТО Сибирский — 168, Змеиногорский район — 811, Зональный район — 371, Калманский район — 696, Камень-на-Оби — 1043, Каменский район — 368, Ключевский район — 409, Косихинский район — 376, Красногорский район — 119, Краснощековский район — 279, Крутихинский район — 365, Кулундинский район — 833, Курьинский район — 333, Кытмановский район — 243, Локтевский район — 982, Мамонтовский район — 431, Михайловский район — 715, Немецкий национальный район — 420, Новичихинский район — 362, Новоалтайск — 1983, Павловский район — 853, Панкрушихинский район — 164, Первомайский район — 1213, Петропавловский район — 243, Поспелихинский район — 827, Ребрихинский район — 687, Родинский район — 447, Романовский район — 240, Рубцовск — 4910, Рубцовский район — 672, Славгород — 1597, Смоленский район — 301, Советский район — 210, Солонешенский район — 175, Солтонский район — 232, Суетский район — 79, Табунский район — 368, Тальменский район — 1055, Тогульский район — 319, Топчихинский район — 642, Третьяковский район — 367, Троицкий район — 392, Тюменцевский район — 319, Угловский район — 309, Усть-Калманский район — 407, Усть-Пристанский район — 342, Хабарский район — 246, Целинный район — 330, Чарышский район — 228, Шелаболихинский район — 389, Шипуновский район — 704, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 892 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 44962 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 72129 заболевших: 16553 – у больных внебольничной пневмонией, 47032 – у заболевших ОРВИ, в 8544 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1993747 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 225,22 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4152 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4268 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 884 793 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 07.09.2021 прививается 643 323 человека (+ 438), в том числе: 114 993 человека (– 28) получили первую прививку; 526 255 человек (+ 444) полностью привиты (получили две прививки). 2 075 человек (+ 22) получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ.

Змеиногорский вестник