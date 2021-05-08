Змеиногорск: И кто же сохранит «Сад Победы» в историческом центре Змеиногорска?

5 Мая 2021 И кто же сохранит "Сад Победы" в историческом центре Змеиногорска? Сегодня в историческом центре Змеиногорска был заложен «Сад Победы». Саженцы совсем крохотные, им предстоит еще расти и расти. Но, похоже, им могут помешать в этом данные парнокопытные «агрономы». Эти животные уже три недели с лишним бродят безнаказанно по улицам Змеиногорска. Мы писали об этом, публиковали снимки прогулок животных по улицам города, но, к сожалению, власти городского поселения, в чьих полномочиях это пресечь, не приняли никаких мер. Как расценить эти прогулки по вновь высаженному саду в честь наших солдат Великой Отечественной? Надеемся, что оценку подобного бездействия выскажут наши друзья!

Змеиногорский вестник