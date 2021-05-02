Змеиногорск: И чья же это животинка гуляет по Змеиногорску?

28 Апреля 2021 И чья же это животинка гуляет по Змеиногорску? Эта хвостато-рогатая компания, уже несколько дней вольготно гуляет по улицам города. Сегодня мы застали их около центральной библиотеки и музыкальной школы. Очевидно, за повышением знаний направились!

А теперь без шуток: мы рассчитывали, что увидев первые публикации хозяева животных, или представители органов городской власти — прекратят безобразия. Но, как видите, ожидания — тщетны. А соблюдения правил содержания КРС — являются полномочиями администрации города Змеиногорска. Поэтому — выхода здесь два, как говорил когда-то герой «Кавказской пленницы» — «Либо я ее веду в загс, либо она ведет меня к прокурору».

Мы предлагаем больше выходов: либо наши друзья, узнавшие «дружную компанию» требуют от хозяев не выпускать их на улицу города, либо — администрация города выясняет, чье это «добро» так нагло нарушает закон и принимает административные меры наказания к хозяевам, либо, мы адресуем эту публикацию в прокуратуру района. Выбирайте!

Змеиногорский вестник