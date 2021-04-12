Змеиногорск: Хочешь жить – научись предвидеть опасность

9 Апреля 2021 Хочешь жить – научись предвидеть опасность

Число погибших людей на льду в весенний период растет с каждым годом.

О печальных ситуациях этой весны, читайте здесь

https://iz.ru/1141179/mariia-frolova/po-tonkomu-ldu-pochemu-vesnoi-reki-stanoviatsia-opasnymi-dlia-liudei

Ситуации, в которых гибнут и травмируются люди на весеннем льду разные, а вот причины сводятся к одному — это беспечность. В силу, которой люди отмахиваются от соблюдения мер безопасности нахождения на водоемах и вблизи них в весенний период.

Если вы уже прочли, описанные в газете «Известия» (ссылка выше) происшествия, в которых погибли и взрослые, и дети, то вы согласитесь с тем, что беспечность и гибель, почти синонимы.

Сохранить вам жизнь и здоровье поможет умение предвидеть опасность, а предвидеть опасность вам помогут элементарные знания.

ПОВЕРЬТЕ! Весенний лед очень коварен, солнце и туман задолго до вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных средствах. Очень опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.

ЗНАЙТЕ! Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом берегу, так как быстрое течение воды подмывает и рушит его.

ПОМНИТЕ! Переходить водоемы весной строго запрещается. Особенно недопустимы игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину и удаляться от берега недопустимо. Такие поступки, как правило, заканчиваются трагически.

Вот почему весной, особенно в период вскрытия рек и ледохода, необходимо максимально быть предусмотрительным, усилить наблюдение за детьми, проводить разъяснительную работу, о том какую опасность представляют весной реки и водоемы.

Что сказать людям

РАССКАЖИТЕ!

Уже в начале весны в некоторых регионах России температура воздуха становится выше нуля. Начинается таяние снега. Со стороны, кажется, что весенний лёд ещё прочен, но на самом деле это не так. Особенно быстро лёд тает у берегов из-за того, что ручейки, стекающие в водоём, подмывают край льда.

Под воздействием солнца лёд теряет свои качества и становится рыхлым. Даже если лёд толщиной будет более 10 сантиметров, он может не выдержать человека, так как он утратил свои упругие свойства.

НАУЧИТЕ ПРЕДВИДЕТЬ!

Часто говорят, что трагедия произошла по нелепой случайности…! Но, мы должны признать, что на самом деле это не всегда так. Например, если бы подростки понимали, что опасно идти вдоль берега, но пошли на риск, не выбрав другую дорогу, и, провалились в промоину, следовательно, беда произошла не случайно. Такова же природа многих других несчастий, о которых часто передают в рубрике «Происшествия» средств массовой информации.

ОСТАНОВИТЕ!

Если увидите людей, которые выходят на весенний лед, рискуя своими жизнями.

Если кто-то вовремя не осознал, что зима закончилась, а вместе с ней и зимние забавы на льду: любителей подлёдной рыбалки, коньков, хоккея и других увлечений, которые не думая о своей безопасности, стремятся к водоемам.

ЭТО СПАСЕТ ЖИЗНЬ!

Будь дальновиден. Нарушишь правила безопасности, жди последствий, не беды, так неприятностей.

Многие опасные ситуации являются результатом нашей невнимательности, нашего незнания, каприза или непослушания.

Знай! Главное правило безопасности жизнедеятельности — понимать причины возникновения опасных ситуаций. Научись прогнозировать события, предвидеть возможные угрозы, продумывать свои действия.

Пожарно-спасательная часть №74 г. Змеиногорск

Змеиногорский вестник