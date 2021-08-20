Змеиногорск: Хаос и паника. Что происходит сейчас в Афганистане и почему это воспринимают как угрозу?

16 Августа 2021 Хаос и паника. Что происходит сейчас в Афганистане и почему это воспринимают как угрозу?

Афганистан полностью под контролем боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в России). Президент покинул республику. Вслед за ним жители в ужасе пытаются бежать из страны, цепляясь за шасси самолётов, на которых вывозят американских военных. В интернете множество видеороликов о том, как гибнут люди в давке в аэропорту или падают с взлетевших самолётов. Что сейчас происходит в Афганистане, почему эксперты говорят об угрозе для всего мира и почему Шойгу посоветовал российской молодёжи не верить заявлениям нового правительства Афганистана и готовиться к провокациям.

1

Что произошло в Афганистане?

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден заявил о выводе войск США из Афганистана. Практически сразу же, после вывода основных сил американских военных, боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) начали захватывать власть в стране.

15 августа стало известно, что талибам сдался Кабул – столица Афганистана. Как отмечает РБК, это последний крупный город, находившийся под контролем правительства. Перед этим президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

Вечером 15 августа в эфире телеканала Al Jazeera официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане окончена. «Мы достигли того, что должны иметь по праву, – свободы нашей страны и независимости нашего народа», – сказал Наим. Он также сообщил, что в ближайшее время талибы определят тип власти и форму режима в Афганистане. «Мы желаем, чтобы в стране было безопасно и чтобы она была свободна от коррупции», – сказал он.

Но после этого заявления тысячи жителей Афганистана пытаются покинуть страну. Они штурмом берут аэропорт, насмерть в панике давя друг друга. Их не отпугивают выстрелы, с помощью которых американские военные пытаются отогнать их от своих самолётов. Люди цепляются за шасси, пытаются проникнуть внутрь. И разбиваются, не удержавшись на взлетевших самолётах.

2

Кто такие талибы и почему их считают угрозой?

Талибы – члены радикального исламистского движения «Талибан» (запрещено в России), которое зародилось в Афганистане в 1994 году. Его участники требуют жёсткого соблюдения законов шариата. Запрещены телевидение, музыка и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, алкоголь, компьютеры и интернет, шахматы и даже белая обувь (так как флаг движения белого цвета). Мужчины обязаны носить бороду определённой длины. Женщинам запрещено получать образование, лечиться у врачей мужского пола, нельзя работать, появляться в общественных местах с открытым лицом без мужа или родственника-мужчины.

В 1996 году талибы при поддержке Пакистана основали государство Исламский Эмират Афганистан, которое просуществовало до 2001 года. Это государство признали лишь несколько стран: Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ и Туркмения.

В то время, что талибы были у власти, наркотрафик из Афганистана был самый мощный. А также – поддержка террористов по всему миру.

3

А разве американские войска не за тем пришли в Афганистан, чтобы победить терроризм?

Говорили, что за тем. С 1996 года было известно, что правительство «Талибана» в Афганистане получает и финансовую и вооружённую поддержку от террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) и возглавлявшего её Усамы бен Ладена, который на тот момент был объявлен в розыск американцами. Но к активным действиям против движения «Талибан» США перешли после теракта 11 сентября 2001 года, когда были взорваны башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Тогда погибли почти три тысячи человек. После этого США заявили, что начали «войну против терроризма».

К концу 2001 года режим талибов свергли. Но боевики перешли к партизанской войне. В ходе операции «Несокрушимая свобода», которая продолжалась до 2014 года, силы международной коалиции, по официальным данным, потеряли почти три с половиной тысячи военнослужащих.

Отметим, что военная операция в Афганистане стала самой продолжительной войной в истории США – она заняла 20 лет.

4

Почему войска США ушли из Афганистана?

Точная причина неизвестна. Известно лишь, что 29 февраля 2020 года власти США подписали с «Талибаном» мирное соглашение. При этом в документе отмечалось, что обе стороны стремятся к «позитивным отношениям друг с другом». Таким образом США практически легитимизировало террористическое движение.

Согласно документу, США и НАТО должны полностью вывести свои войска из Афганистана в течение 14 месяцев с даты подписания соглашения.

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден заявил о начале полного вывода войск США из Афганистана. И после этого «Талибан» начал наступление на позиции афганской армии.

Как пишет ТАСС, уходя из Афганистана, войска США бросали оружие и технику. Это вооружение досталась боевикам.

5

Чего сейчас хотят талибы?

Исламисты заявили о намерении подчинить всю страну и воссоздать Исламский Эмират Афганистан.

Также они заявили, что за 20 лет изменили свой подход к ряду важных моментов и пообещали разрешить женщинам получать образование и выходить из дома без сопровождения мужчин, при условии, что они будут носить хиджаб.

Однако, по мнению экспертов, если «Талибан» продержится у власти, в Афганистане не останется места для западных ценностей, пишет РИА Новости.

«Талибы пытаются всех успокоить и заверить, что они изменились, стали более прагматичными и многому научились за те 20 лет, что были не у власти. Но на переговорах талибы говорят одно. А от людей на местах мы периодически слышим совсем другое», – сказала журналистам BBC аналитик Королевского института международных отношений, профессор Фарзана Шаих.

6

Ой. А что с президентом Афганистана?

А знаете, пока непонятно. О президенте Афганистана Ашрафе Гани известно только, что он бежал из страны. Возможно, в Таджикистан. Однако, как пишет РБК, и Таджикистан, и Казахстан заявили, что их границы Гани не пересекал.

7

Как реагируют другие страны на ситуацию в Афганистане и что предпринимают?

США заявили, что эвакуируют своё посольство. Об этом же сообщили Швеция, Германия, Япония и Швейцария. Приостанавливает свою работу и посольство Финляндии в Афганистане, сообщил глава МИД страны Пекка Хаависто.

А посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов отметил, что намерен обсудить с «Талибаном» безопасность деятельности российской дипмиссии.

8

Чем грозит России приход к власти «Талибана»?

Эксперты предупреждают, что талибы могут и не остановить свою экспансию на границах страны, а это несёт угрозу для России и Средней Азии. Об этом же говорил и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на молодёжном форуме «Территория смыслов». Обращаясь к частникам форума Шойгу заявил о необходимости подготовки к возможному проникновению террористов, пишет РИА Новости.

«Для нас важно то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном также взята под контроль «Талибаном» (террористическая организация, запрещённая в России). Все угрозы, которые исходили от Афганистана раньше, – это наркотрафик, проникновение террористов в нашу страну через Таджикистан, Киргизию, Узбекистан – их не становится меньше», – сказал министр на форуме.

При этом Шойгу отметил, что не стоит верить обещаниям представителей террористического движения, которые говорят о нежелании предпринимать попытки вторжения. И призвал быть готовыми к возможным провокациям со стороны боевиков.

Амител

Змеиногорский вестник