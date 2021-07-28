Змеиногорск: Грибные места в Алтайском крае 2021: белые грибы, лисички, маслята, подосиновики

25 Июля 2021 Грибные места в Алтайском крае 2021: белые грибы, лисички, маслята, подосиновики Грибной сезон на Алтае в самом разгаре. Часть жителей хвастается своим богатым уловом, а другие сетуют, что в этом сезоне урожай совсем скудный.

Где грибные места в Алтайском крае 2021 (белые грибы, лисички, маслята, подосиновики), каких правил нужно придерживаться при сборе и обработке, а также по какой цене можно купить грибы на Алтае – в материале.

Где искать грибы?

В паблике «Вконтакте» «Грибники Барнаула и Алтайского края» жители активно делятся результатами своей охоты. Немало жалоб, что в этом году из-за засушливой погоды в лесу ловить совсем нечего.

– Утром был в ленточном бору, район Зимари и Черницкий, результат ноль. Лес сухой, – рассказывает пользователь под именем Виван Диванов.

– Сегодня был в Рогозихе. Полведра переросших, червивых белых и лисичек. Ничего нет. И местные порожняком снуют. Видимо, в этом году этот лес отдыхает, а какой-то другой отдувается. Осталось определить, какой? – пишет Николай Дворский.

Однако другие грибники даже в этот засушливый год уже успели собрать небольшой урожай. Участники сообщества поделились, где набрали свое богатство.

Грибные места в Алтайском крае 2021

– Белый гриб: Косихинский район, с. Волчиха, Вострово, Сросты, Тальменка, Ларичиха, Верх-обское, Егорьевский район.

– Маслята: Мамонтовский район, с. Ларичиха, Тальменка, Рассказиха, Верх-Обское, Павловский район.

– Лисички: Троицкий район, с. Ларичиха, Тальменка.

– Подосиновики: осинник возле Павловска, с. Березовка, Тальменка.

Чем опасны грибы

Около тысячи россиян ежегодно оказываются на больничных койках в тяжелом состоянии после поедания грибов, сообщают в пресс-службе алтайского Роспотребнадзора. Примерно 30 человек каждый год умирают от отравления.

– Грибы, которые мы собираем в лесах – только малая видимая часть огромных организмов, состоящих из тонких нитей мицелия. Эти сети покрывают сотни метров верхнего слоя почвы и впитывают все содержащиеся в нем вещества. Поэтому есть шанс, что концентрация радионуклидов, солей тяжелых металлов, пестицидов и других вредных для здоровья веществ в грибах очень высоко, – поясняют в Роспотребнадзоре.

Поэтому отправляться на тихую охоту специалисты рекомендуют в максимально чистые места для сбора. Это должны быть отдаленные участки леса вдали от дорог и магистралей, населенных пунктов и промышленных предприятий.

В региональном Роспотребнадзоре обращают внимание на то, что безусловно съедобными являются только три гриба: белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Все остальные – либо ядовитые, либо относятся к условно-съедобным. Есть их можно, только предварительно отварив.

Срезать грибы советуют вместе с ножкой и класть в плетеные корзины. Благодаря естественной вентиляции грибы дольше останутся свежими. Не стоит класть грибы в ведра, пластиковые мешки или пакеты – там дары леса быстро портятся. После сбора их нужно в этот же день обработать.

Цены на грибы

Сходить на грибную охоту можно и на рынок. Главное, не покупать продукцию в местах стихийной торговли и на трассах.

Этим летом за килограмм сушеных белых грибов в крае выставляют ценник от 1,5 до 2,5 тысяч, на свежие «благородные» – 300-400 рублей, на лисички – от 1200 рублей, а шампиньоны жители региона могут купить от 150 рублей за килограмм.

https://www.alt.kp.ru/daily/28307/4448112/

В нашем районе уже собирают маслята, лисички, подосиновики, подберезовики, и, если повезет, белые грибы.

Змеиногорский вестник