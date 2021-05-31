Змеиногорск: Грей бока и сей пшеницу. Что нельзя делать на Пахома Тёплого 28 мая

28 Мая 2021 Грей бока и сей пшеницу. Что нельзя делать на Пахома Тёплого 28 мая

Народный праздник Пахом Тёплый отмечают 28 мая. Считалось, что с этого дня начинается настоящее летнее тепло. Хотя, похоже, в этом году природа обошлась и без помощи преподобного Пахомия Великого, в честь которого назвали этот праздник. Рассказываем, что нельзя делать на Пахома Тёплого и как узнать по приметам, какое лето нас ждёт.

1

Кто такой Пахомий Великий?

Святой Пахомий, которого почитают в этот день, на деле был очень далёк от Руси и жил в III столетии в Египте. Он родился в семье язычников, получил хорошее образование и поступил на службу в армию императора Константина. В 20 лет во время военного похода он встретил в пустыне христиан, которые рассказали юноше о молодой религии и о заповедях Господних.

Эта встреча изменила жизнь Пахомия: закончив службу, он ушёл в пустыню и принял православие, став учеником местного пустынника Паламона. Через 10 лет монашества Пахомий услышал голос, который велел ему построить в пустыне обитель. Так монах и поступил. Все больше иноков оставались жить под руководством трудолюбивого святого, поэтому впоследствии он построил ещё семь монастырей.

Умер Пахомий Великий, по некоторым данным, в 348 году в возрасте 56 лет из-за эпидемии (возможно, чумы), которая разразилась в тех местах.

2

Почему Пахом именно Тёплый и что это за праздник?

В народе Пахома прозвали Тёплым или Бокогреем, поскольку именно с 28 мая, когда почитают святого, устанавливалось настоящее тепло. Существовала даже поговорка: «Пришёл Пахом – запахло теплом». Люди в этот день по народным приметам гадали, какое же лето их ждёт впереди.

Поскольку Пахом Тёплый приходится на самый разгар посевной, все его традиции связаны с земледелием. В этот день особым образом подходили к работе на полях и огородах, чтобы урожай удался. Например, считалось, что на праздник нужно успеть посеять всю оставшуюся пшеницу: «Пришёл Пахом Бокогрей – досевай пшеницу скорей».

3

Что нельзя делать в этот день?

А вот сеять другие культуры в этот день, согласно поверьям, строго запрещено. Считается, что если ослушаться, все кочаны капусты поест гусеница, огурцы вырастут кривыми и горькими, кабачки окажутся пустоцветом, а бобовые пострадают от червей.

Кроме того, нельзя оставлять в доме беспорядок. По примете, в этом случае и в карманах у вас будет всякий хлам вместо денег. Поэтому обязательно нужно заранее сделать основательную уборку.

Также 28 мая нельзя брать в руки чужие деньги – тогда вам придётся отдавать долги за другого человека. Особенно внимательными в этот день следует быть девушкам, которые ещё не встретили своё счастье: если поделиться любовными планами с подругами, они точно не воплотятся в жизнь.

4

По каким народным приметам 28 мая определяли погоду?

Будущую погоду 28 мая в народе определяли очень просто: если на Пахома Тёплого на улице будет тепло, то такого же лета и стоит ждать в дальнейшем.

Другие народные приметы на 28 мая:

Если на восходе небо будет ярко-красным – стоит ожидать жаркого лета и пожаров.

Дождь и восточный ветер в этот день означают, что скоро непогода закончится.

Если Пахомов день выдался тёплым, то рыбалка будет удачной.

После дождя появилась радуга – непогода ушла насовсем.

Ласточки не возвращаются в свои гнезда – к пожару или большой беде.

Амител

Змеиногорский вестник