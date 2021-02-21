Змеиногорск: Гранты для тех, кто только начинает свой путь в сельском хозяйстве!

18 Февраля 2021 Гранты для тех, кто только начинает свой путь в сельском хозяйстве! ОНФ сообщает.

Начинающие аграрии могут рассчитывать на серьезную финансовую поддержку: грант «Агростартап» компенсирует до 90% затрат на создание или развитие хозяйства по производству и переработке с/х продукции.

Подробнее: https://media.onf.ru/allnews/granty-dlya-teh-kto-tolko-nachinaet-svoj-put-v-selskom-hozyajstve/

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Змеиногорский вестник