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Алтайский край

Змеиногорск: Гранты для тех, кто только начинает свой путь в сельском хозяйстве!

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

18 Февраля 2021 Гранты для тех, кто только начинает свой путь в сельском хозяйстве! ОНФ сообщает.
Начинающие аграрии могут рассчитывать на серьезную финансовую поддержку: грант «Агростартап» компенсирует до 90% затрат на создание или развитие хозяйства по производству и переработке с/х продукции.
Подробнее: https://media.onf.ru/allnews/granty-dlya-teh-kto-tolko-nachinaet-svoj-put-v-selskom-hozyajstve/  
https://vk.com/wall-58315650_102726

Змеиногорский вестник

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