Змеиногорск: Граждане! Будьте бдительны! Прокуратура информирует

18 Ноября 2021 Граждане! Будьте бдительны! Прокуратура информирует Сеть Интернет, являясь крупнейшим средством обмена информацией, в то же время порождает стремительный рост преступлений, связанных с использованием информационных технологий.

Гражданам следует быть бдительными и обращать внимание на ряд признаков, которые позволят не попасть под влияние мошенников.

Признаки мошенничества со стороны «покупателя» при продажах в Интернете или по телефону:

— «Покупатель» не особо интересуется товаром, не спрашивает о длительности пользования транспортом, гаражом и т.д., а проявляет интерес не столько к покупке, сколько спешит совершить покупку и переходит непосредственно к разговору о способе оплаты.

— «Покупатель» просит назвать полные реквизиты карты, включая фамилию-имя латиницей, срок действия и CVC-код. При помощи этих данных он сам легко сможет расплатиться вашей картой в Интернете.

— «Покупатель» просит сообщить ему различные коды, которые придут к вам на мобильный телефон, якобы необходимые ему для совершения платежа.

Признаки мошенничества со стороны «продавца» при покупках в Интернете или по телефону:

— Зачастую могут отсутствовать адрес и телефон, все общение предлагается вести через электронную почту или программы обмена сообщениями.

— Отсутствует реальное имя так называемого «продавца», который пользуется «ником».

— «Продавец» зарегистрирован на сервисе недавно, объявление о продаже – единственное его сообщение.

— Объявление о продаже имущества, сдаче в аренду и т.д. может быть опубликовано с ошибками, составлено небрежно, без знаков препинания.

— При предложении о продаже, как правило, отсутствует фото товара, либо же приложен снимок из Интернета (это можно определить, используя сервисы поиска дубликатов картинок).

— «Продавец» в целях привлечения внимания сообщает о слишком низкой цене товара в сравнении с аналогами у других продавцов.

— «Продавец» требует полную или частичную предоплату (например, в качестве гарантии, что покупатель пойдет получать товар на почте с оплатой наложенным платежом).

-«Продавец» в качестве условия сообщает, что принимает оплату только на анонимные реквизиты: электронные кошельки, пополнение мобильного телефона или на имя другого человека (родственника, друга и т. д.).

Как не стать жертвой — мошенничества через Интернет-магазин:

– Следует внимательно изучить информацию интернет-сайта, отзывы, сравнить цены за интересующий товар. Отсутствие информации, запутанная система получения товара зачастую являются признаками мошенничества;

– Получить максимум сведений о продавце или магазине: адреса, телефоны, историю в социальных сетях, наличие службы доставки и т. п. Действующие легально интернет-магазины или розничные продавцы размещают полную информацию и работают по принципу «оплата товара после доставки»;

– Нельзя сообщать (посылать по электронной почте) информацию о своих пластиковых картах. Преступники могут воспользоваться их реквизитами и произвести, например, различные покупки.

Как не стать жертвами телефонного мошенничества:

Мошенники могут представляться работниками правоохранительных органов, социальных учреждений, предприятий ЖКХ, сотрудников банков, налоговых, пенсионных и других официальных органов, ведомств.

– В случае телефонного звонка от имени якобы родственников и сообщении о трудной ситуации следует дозвониться до родных и близких, о которых идет речь, выяснить подробности случившегося, а не переводить и не отдавать деньги незнакомым людям;

– Перезвонить (а лучше всего подойти) в отделение банка, от имени которого пришло сообщение о проблемах обслуживания по расчетному счету/карте, и решить все возникшие вопросы.

Можно также позвонить своим близким, которые хорошо разбираются в современных технологиях, рассказать о поступившем сообщении и спросить совета. Следует запомнить: ни один банк не будет просить владельца карты совершать какие-либо действия по телефону или сообщать реквизиты карты;

– Не сообщать незнакомым людям (как при личном контакте, так и по телефону или интернет-переписке) данные о себе, своих близких, родственниках, банковских картах, то есть любую конфиденциальную (личную) информацию;

– Не осуществлять предоплату за товар или обещанную выплату (услугу), производить оплату только при их фактическом получении.

— Поинтересоваться данными и номером телефона работника конкретного ведомства и предложить ему перезвонить на данный телефон, а лучше подойти для решения вопроса (по уточнению задолженности, наличия социальных, налоговых льгот, полагающихся выплат и др.).

Помощник Змеиногорского

межрайонного прокурора М.А. Вишнивецкая

Змеиногорский вестник