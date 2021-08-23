Змеиногорск: Град побил арбузы, кабачки, капусту и оставил жителей Алтайского края без урожая

20 Августа 2021 Град побил арбузы, кабачки, капусту и оставил жителей Алтайского края без урожая Град, который обрушился на Алтайский край 19 августа, оставил жителей некоторых сел без урожая. О потерях рассказала жительница Налобихи (Косихинский район) — ураган уничтожил ее поле арбузов.

Сильный ветер с дождям и градом прошел поздно вечером 19 августа, но еще утром 20 числа хозяйка приусадебного участка собирала с крыльца снег в ведро и подсчитывала потери.

Пострадали не только арбузы, но и помидоры, огурцы, капуста, кабачки, кукуруза, легли все цветы. Видео опубликовал паблик «Инцидент Барнаул».

Как сообщили в управлении ГО ЧС Барнаула, во время ливня в краевой столицы выпало около 35 мм осадков, при месячной норме около 49 мм. Порывы ветра достигали 17 м/с. Град был до 1 см в диаметре.

20 августа в отдельных районах продолжатся дожди и грозы. 21 августа ожидается уже преимущественно без осадков.

https://altapress.ru/zhizn/story/grad-pobil-arbuzi-kabachki-kapustu-i-ostavil-zhiteley-altayskogo-kr…

Змеиногорский вестник