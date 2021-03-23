Змеиногорск: Грачи прилетели: в алтайском селе заметили пернатый признак весны

20 Марта 2021 Грачи прилетели: в алтайском селе заметили пернатый признак весны В алтайском селе заметили грачей – перелетных птиц, с появлением которых после зимы издавна связывали приход весеннего тепла. Кадры пернатых появились на странице проекта «Усынови заказник».

Уточняется, что фото сделано 16 марта в селе Заковряшино Крутихинского района.

По народным приметам, возвращение грачей означает, что через месяц снег полностью растает.

https://tolknews.ru/obsestvo/52719-kogda-priletayut-grachi-i-chto-oznachaet-ih-vozvrashchenie

Интересно, земляки, а на нашей территории, кто-нибудь видел уже этих «весенних птичек»? Если у вас есть фото, поделитесь в соц.сетях!

Змеиногорский вестник