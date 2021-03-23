ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: Грачи прилетели: в алтайском селе заметили пернатый признак весны

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

20 Марта 2021 Грачи прилетели: в алтайском селе заметили пернатый признак весны В алтайском селе заметили грачей – перелетных птиц, с появлением которых после зимы издавна связывали приход весеннего тепла. Кадры пернатых появились на странице проекта «Усынови заказник».

Уточняется, что фото сделано 16 марта в селе Заковряшино Крутихинского района.

По народным приметам, возвращение грачей означает, что через месяц снег полностью растает.
https://tolknews.ru/obsestvo/52719-kogda-priletayut-grachi-i-chto-oznachaet-ih-vozvrashchenie

Интересно, земляки, а на нашей территории, кто-нибудь видел уже этих «весенних птичек»? Если у вас есть фото, поделитесь в соц.сетях!

Змеиногорский вестник

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Алтайский край

Горняк22: 194 фирмы предлагают туры «с кэшбеком» в Алтайский край

Мар 23, 2021
Алтайский край

Горняк22: Полицейские задержали барнаульца, который снимал деньги с чужой банковской карточки

Мар 23, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Лавров предложил отказаться от расчетов в долларах

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
Общество

Горняк22: Алтайские дорожники чистят трассы и готовятся к паводку

Мар 23, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar