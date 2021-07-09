ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Готовьте удочки!

Горняк22
18 часов Ago

7 Июля 2021 Готовьте удочки!

«Боги не засчитывают в счет жизни время, проведенное на рыбалке» — гласят письмена на древних ассирийских плитах. Даже древнеримские Амур и Венера, судя по фрескам, не прочь были закинуть удочку. Чтобы и ваша рыбалка была более результативной, мы публикуем прогноз с сайта «Календарь рыболова».

Если верить сайту kalendar-rybolova.ru, то на этой неделе хорошего клева ожидать не следует, зато следующая неделя, за исключением воскресенья, будет что надо! Особенно хорошим днем для рыбалки будет выходной день — суббота, что без сомнения на пользу рыбакам.

Верить прогнозу или нет – решать вам, а мы же в свою очередь желаем честным рыболовам, бережно относящимся к природе, всегда возвращаться домой с уловом!

Змеиногорский вестник

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