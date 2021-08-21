Змеиногорск: Госстройки в Алтайском крае практически «встали» из-за рекордного роста цен на металл

18 Августа 2021 Госстройки в Алтайском крае практически "встали" из-за рекордного роста цен на металл Строительство государственных учреждений в Алтайском крае затормозилось из-за рекордного скачка цена на материалы и металл. Из общего объема «Краевой адресной инвестиционной программы», в рамках которой и строят социальные объекты, в 2021 году освоено только 3 миллиарда из 12,6 миллиардов. Это около 24%, сообщил в среду, 18 августа, на заседании правительства глава министерства финансов края Данил Ситников.

Почему «встали» госстройки?

По его словам, из-за роста цен на стройматериалы многие застройщики не могут выполнить условия контрактов. В итоге строительство многих соцобъектов приостановлено до пересчета контрактов. На новые аукционы же не заявляются подрядчики. Ситников отметил, что это серьезно отражается на выполнении программы «КАИБ».

Министр строительства и ЖКЗ Иван Гилев на заседании рассказал, что алтайским подрядчикам, которые приостановили строительство школ, больниц, детсадов из-за недостаточного госфинансирования, возместят ущерб. Для этого необходимо согласовать пакет документов на региональном, а потом на федеральном уровне. После перерасчетов, все госконтакты «подорожают» на 10%.

, по которой в регионе строят и ремонтируют социальные объекты, освоены только 24% – 3 млрд рублей из выделенных 12,6 млрд. Об этом 18 августа на заседании правительства края рассказал глава минфина Данил Ситников.

Губернатор Виктор Томенко призвал подготовить документы максимально быстро. Тем более, федеральные власти сами заинтересованы в этом.

Почему на рынке строительства произошел кризис?

Как неоднократно писал amic.ru, кризис в сфере государственных строек произошёл из-за колоссального роста цен на стройматериалы. Это привело к тому, что затраты на возведение школ, больниц, детских садов выросли на 30-50%. Чтобы выполнить свои обязательства, фирмы вкладывали в стройку собственные средства.

Компании ещё в марте 2021 года обратились в краевое правительство и алтайский Минстрой с мольбой о помощи, однако найти решения проблемы не удалось.

В начале августа Виктор Томенко заявил, что всем подрядчикам региона, работающим на госстройках, помогут уже в ближайшее время.

«Мы обязательно пойдём на пересчёт [контрактов], мы не заинтересованы занимать такую позицию: контракт подписали, как хотите, так и выполняйте. Единственное, он [пересчёт] должен быть законно обоснован. Мы дождёмся, когда Министерство юстиции зарегистрирует приказ федерального Минстроя и выйдет постановление правительства. Это будет на днях. Как сделать пересчёт, нам уже понятно, документы уже подбираются. Определённый путь надо будет пройти», – заявил Томенко.

Амител

Змеиногорский вестник