Змеиногорск: Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра

10 Ноября 2021 Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра Депутаты в первом чтении приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Об этом сообщается на сайте Госдумы во вторник, 9 ноября.

Согласно законопроекту, владельцы частных авто и мотоциклов должны будут проходить техосмотр лишь при постановке на учёт, и только если машина старше четырёх лет, включая год изготовления.

Для пассажирских автобусов, грузовиков и такси процедура останется обязательной.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, такое решение облегчит жизнь людям, которые суммарно владеют примерно 50 миллионами транспортных средств.

Ранее законопроект об отмене обязательного техосмотра также поддержало правительство, но предложило при этом ряд доработок.

Амител

Змеиногорский вестник