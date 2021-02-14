Змеиногорск: Госавтоинспекция Змеиногорского района подвела итоги онлайн – конкурса «Безопасная зимняя дорога» • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: Госавтоинспекция Змеиногорского района подвела итоги онлайн – конкурса «Безопасная зимняя дорога»

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

10 Февраля 2021 Госавтоинспекция Змеиногорского района подвела итоги онлайн – конкурса «Безопасная зимняя дорога»

Во дворце творчества детей и молодежи Змеиногорского района подвели итоги межрайонного онлайн–конкурса методических материалов и творческих работ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в зимний период, который проходил в дистанционном формате.
Данное мероприятие проводится ежегодно. Организаторами конкурса являются дворец творчества детей и молодежи, комитет администрации по образованию и делам молодежи и Госавтоинспекция Змеиногорского района.
В текущем году на конкурс было представлено более 70 тематических материалов, разработанных в различных техниках как педагогами дополнительного образования, так и учащимися образовательных организаций города Новоалтайска, Змеиногорского и Рубцовского районов.
Жюри отметили разнообразие и творческий подход участников к выполнению своих работ.
По итогам голосования были определены лучшие в каждой из номинаций. Все победители конкурса были награждены дипломами и сувенирами в виде световозвращающих элементов.

МВД 22

Змеиногорский вестник

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