Змеиногорск: Госавтоинспекция Змеиногорского района подвела итоги онлайн – конкурса «Безопасная зимняя дорога» • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

10 Февраля 2021 Госавтоинспекция Змеиногорского района подвела итоги онлайн – конкурса «Безопасная зимняя дорога»

Во дворце творчества детей и молодежи Змеиногорского района подвели итоги межрайонного онлайн–конкурса методических материалов и творческих работ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в зимний период, который проходил в дистанционном формате.

Данное мероприятие проводится ежегодно. Организаторами конкурса являются дворец творчества детей и молодежи, комитет администрации по образованию и делам молодежи и Госавтоинспекция Змеиногорского района.

В текущем году на конкурс было представлено более 70 тематических материалов, разработанных в различных техниках как педагогами дополнительного образования, так и учащимися образовательных организаций города Новоалтайска, Змеиногорского и Рубцовского районов.

Жюри отметили разнообразие и творческий подход участников к выполнению своих работ.

По итогам голосования были определены лучшие в каждой из номинаций. Все победители конкурса были награждены дипломами и сувенирами в виде световозвращающих элементов.

МВД 22

Змеиногорский вестник