Змеиногорск: Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на ухудшение погодных условий

8 Октября 2021 Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на ухудшение погодных условий

В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде дождя, мокрого снега, гололедных явлений и усилении ветра на территории Алтайского края, Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

Рекомендуется соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В условиях непогоды необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности для движения иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Для исключения случаев наезда на пешеходов, следует снижать скорость транспортного средства, вблизи пешеходных переходов, а также образовательных учреждений.

Пешеходам стоит исключить факты перехода проезжей части в неположенном месте, и в местах ограниченной видимости. Помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда значительно увеличивается. Кроме того, пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы в темное время суток, вне населенного пункта, а также в условия недостаточной видимости.

Госавтоинспекция обращается к водителям и пешеходам с просьбой соблюдать Правил дорожного движения, ведь от этого напрямую зависят их жизнь и здоровье.

ОГИБДД МО МВД России «Змеиногорский»

Змеиногорский вестник