Змеиногорск: Госавтоинспекция информирует о впервые созданном официальном мобильном приложение «ЮИД РОССИИ»

2 Апреля 2021 Госавтоинспекция информирует о впервые созданном официальном мобильном приложение «ЮИД РОССИИ»

У отрядов юных инспекторов движения появилось свое мобильное приложение

Госавтоинспекция информирует о впервые созданном официальном мобильном приложение «ЮИД РОССИИ», цель данного приложения популяризация деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения и работы отрядов юных инспекторов движения в интернет-пространстве. Данное приложение призвано объединить детей-учащихся и участников отрядов юных инспекторов движения, педагогических работников, родителей, сотрудников Госавтоинспекции и других заинтересованных лиц, предоставляя возможность для общения, развлечения, обмена знаниями и новостями из любой точки России.

Через приложение легко найти информацию о конкурсах, актуальных новостях ЮИД, также пройти квест для проверки знаний по безопасности дорожного движения.

Мобильное приложение «ЮИД РОССИИ» доступно к скачиванию на ресурсах Google Play Market и Apple App Store.

ОГИБДД МО МВД России «Змеиногорский»

Змеиногорский вестник