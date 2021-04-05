Змеиногорск: Госавтоинспекция информирует о впервые созданном официальном мобильном приложение «ЮИД РОССИИ»05.04.2021
2 Апреля 2021 Госавтоинспекция информирует о впервые созданном официальном мобильном приложение «ЮИД РОССИИ»
У отрядов юных инспекторов движения появилось свое мобильное приложение
Госавтоинспекция информирует о впервые созданном официальном мобильном приложение «ЮИД РОССИИ», цель данного приложения популяризация деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения и работы отрядов юных инспекторов движения в интернет-пространстве. Данное приложение призвано объединить детей-учащихся и участников отрядов юных инспекторов движения, педагогических работников, родителей, сотрудников Госавтоинспекции и других заинтересованных лиц, предоставляя возможность для общения, развлечения, обмена знаниями и новостями из любой точки России.
Через приложение легко найти информацию о конкурсах, актуальных новостях ЮИД, также пройти квест для проверки знаний по безопасности дорожного движения.
Мобильное приложение «ЮИД РОССИИ» доступно к скачиванию на ресурсах Google Play Market и Apple App Store.
ОГИБДД МО МВД России «Змеиногорский»