Змеиногорск: Госавтоинспекция информирует о проведении профилактического мероприятия «Мотоконтроль»
2 Августа 2021 Госавтоинспекция информирует о проведении профилактического мероприятия «Мотоконтроль»
В связи увлечением дорожно-транспортных происшествий на территории Алтайского края, с участием водителей мототранспорта, в том числе под управлением несовершеннолетних, на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Змеиногорский», с 2 по 8 августа проходит профилактическое мероприятие «Мотоконтроль».
Госавтоинспекция обращается к родителям, с просьбой о недопущении случаев нахождения несовершеннолетних за рулем мототранспорта без соответствующих документов на право управления, а также напоминает, что мотоцикл, мопед, скутер — транспортные средства, управление которыми сопряжено с особым риском, поскольку они не имеют средств пассивной безопасности и обладают при этом высокими скоростными характеристиками.
Перед приобретением таких транспортных средств будущему водителю в обязательном порядке необходимо изучить ПДД РФ, получить водительское удостоверение, предоставляющее право управления транспортным средством соответствующей категории, обеспечить себя защитной экипировкой.
Водитель при управлении мотоциклом обязан быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема, в том числе тех, которые едут в коляске (люльке). Буксировка с участием двухколесных мотоциклов правилами дорожного движения запрещена.
Помните, что дорога – это зона повышенной опасности и пренебрежение правилами приводит к тяжким последствиям.
ОГИБДД МО МВД России «Змеиногорский»