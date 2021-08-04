Змеиногорск: Госавтоинспекция информирует о проведении профилактического мероприятия «Мотоконтроль»

2 Августа 2021 Госавтоинспекция информирует о проведении профилактического мероприятия «Мотоконтроль»

В связи увлечением дорожно-транспортных происшествий на территории Алтайского края, с участием водителей мототранспорта, в том числе под управлением несовершеннолетних, на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Змеиногорский», с 2 по 8 августа проходит профилактическое мероприятие «Мотоконтроль».

Госавтоинспекция обращается к родителям, с просьбой о недопущении случаев нахождения несовершеннолетних за рулем мототранспорта без соответствующих документов на право управления, а также напоминает, что мотоцикл, мопед, скутер — транспортные средства, управление которыми сопряжено с особым риском, поскольку они не имеют средств пассивной безопасности и обладают при этом высокими скоростными характеристиками.

Перед приобретением таких транспортных средств будущему водителю в обязательном порядке необходимо изучить ПДД РФ, получить водительское удостоверение, предоставляющее право управления транспортным средством соответствующей категории, обеспечить себя защитной экипировкой.

Водитель при управлении мотоциклом обязан быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема, в том числе тех, которые едут в коляске (люльке). Буксировка с участием двухколесных мотоциклов правилами дорожного движения запрещена.

Помните, что дорога – это зона повышенной опасности и пренебрежение правилами приводит к тяжким последствиям.

ОГИБДД МО МВД России «Змеиногорский»

Змеиногорский вестник