ГОРНЯК22 02.08.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Гордимся нашим земляком, Григорием Стрюковым!

Горняк22
11 часов Ago

30 Июля 2021 Гордимся нашим земляком, Григорием Стрюковым! Может ли Армия стать судьбой? Может! Так сложилась жизнь нашего земляка Григория Стрюкова.
Недавно в редакцию «ЗВ» пришло письмо:
— Здравствуйте! Я сотрудник войсковой части 25625. У нас в части проходит службу сержант Стрюков, который родился и вырос в селе Варшава Алтайского края.
Мы бы хотели рассказать о нашем военнослужащем и вашем земляке…
Редакция откликнулась на эту просьбу, и предлагает всем читателям и подписчикам «Вестника» прочитать материал, и гордиться нашим земляком!
… Григорий Стрюков не всегда планировал связать свою жизнь с военной службой… Сейчас ему это кажется удивительным.
Григорий родом из небольшого села Варшава Алтайского края. Все свое детство он провел там, а в 2012 году был призван на срочную службу в город Хабаровск, в войсковую часть, в которой служит и сейчас.
С первых дней Григорий зарекомендовал себя как ответственный и исполнительный военнослужащий, поэтому в скором времени после прибытия в часть Григорий был назначен на должность командира отделения.
В 2016 году Григорий впервые принял участие в конкурсе «Безопасная среда» в составе команды своей части, и сразу же занял первое место. После чего он попал в команду 12 Главного Управления Минобороны, где также стал победителем конкурса.
— В то время я даже и не думал, что это только начало, — говорит Григорий. – На следующий год мне снова предложили участвовать в конкурсе, а я и не отказался. С тех пор ежегодно принимаю участие в «Безопасной среде», и я очень рад, что на протяжении шести лет у нашей команды только призовые места.
За годы своей службы Григорий не раз показал себя настоящим лидером. Так, в 2017 году он был награжден знаком отличника боевой и политической подготовки. А в 2019 году сдал на высший уровень физическую подготовку, тем самым показав отличный пример для своих подчиненных и личного состава роты.
В феврале 2020 года, накануне Дня защитника Отечества, в правительстве Хабаровского края прошла традиционная церемония вручения премии губернатора молодым военнослужащим. Ее лауреатами стали 30 солдат и офицеров, показавших лучшие результаты боевой подготовки. Среди награжденных — и сержант Григорий Стрюков!
Сам Григорий говорит, что решил связать свою жизнь с армией ещё во время прохождения службы по призыву.
— В подразделениях уже тогда на должностях младших командиров и специалистов находились контрактники. Конечно же, спрос с них был значительно серьёзнее, чем с нас — «срочников», ведь это их работа. А с другой стороны, она была вполне по силам военнослужащему, который освоил свою воинскую профессию и стремится совершенствоваться дальше. Прежде чем заключить контракт, я, конечно же, советовался со своими командирами, спрашивал мнение тех контрактников, которые прослужили в армии не один год. Они советовали мне, прежде всего, тщательно взвесить всё самому. Ведь, с одной стороны, это стабильная работа, а с другой — сложное, ответственное дело. Так я и поступил: оценил все «за» и «против». Иллюзий у меня не было, ведь у меня в багаже был год службы по призыву. Причём в том же подразделении, где мне предстояло служить после заключения контракта. Это придаёт серьёзности в работе — сказал Григорий.
Сейчас сержант Стрюков делится опытом и знаниями с молодыми специалистами своего отделения. О служебных обязанностях не забывает, и на достигнутом — останавливаться не собирается.

Анастасия Решетникова.

Змеиногорский вестник

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