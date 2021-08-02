Змеиногорск: Гордимся нашим земляком, Григорием Стрюковым!

30 Июля 2021 Гордимся нашим земляком, Григорием Стрюковым! Может ли Армия стать судьбой? Может! Так сложилась жизнь нашего земляка Григория Стрюкова.

Недавно в редакцию «ЗВ» пришло письмо:

— Здравствуйте! Я сотрудник войсковой части 25625. У нас в части проходит службу сержант Стрюков, который родился и вырос в селе Варшава Алтайского края.

Мы бы хотели рассказать о нашем военнослужащем и вашем земляке…

Редакция откликнулась на эту просьбу, и предлагает всем читателям и подписчикам «Вестника» прочитать материал, и гордиться нашим земляком!

… Григорий Стрюков не всегда планировал связать свою жизнь с военной службой… Сейчас ему это кажется удивительным.

Григорий родом из небольшого села Варшава Алтайского края. Все свое детство он провел там, а в 2012 году был призван на срочную службу в город Хабаровск, в войсковую часть, в которой служит и сейчас.

С первых дней Григорий зарекомендовал себя как ответственный и исполнительный военнослужащий, поэтому в скором времени после прибытия в часть Григорий был назначен на должность командира отделения.

В 2016 году Григорий впервые принял участие в конкурсе «Безопасная среда» в составе команды своей части, и сразу же занял первое место. После чего он попал в команду 12 Главного Управления Минобороны, где также стал победителем конкурса.

— В то время я даже и не думал, что это только начало, — говорит Григорий. – На следующий год мне снова предложили участвовать в конкурсе, а я и не отказался. С тех пор ежегодно принимаю участие в «Безопасной среде», и я очень рад, что на протяжении шести лет у нашей команды только призовые места.

За годы своей службы Григорий не раз показал себя настоящим лидером. Так, в 2017 году он был награжден знаком отличника боевой и политической подготовки. А в 2019 году сдал на высший уровень физическую подготовку, тем самым показав отличный пример для своих подчиненных и личного состава роты.

В феврале 2020 года, накануне Дня защитника Отечества, в правительстве Хабаровского края прошла традиционная церемония вручения премии губернатора молодым военнослужащим. Ее лауреатами стали 30 солдат и офицеров, показавших лучшие результаты боевой подготовки. Среди награжденных — и сержант Григорий Стрюков!

Сам Григорий говорит, что решил связать свою жизнь с армией ещё во время прохождения службы по призыву.

— В подразделениях уже тогда на должностях младших командиров и специалистов находились контрактники. Конечно же, спрос с них был значительно серьёзнее, чем с нас — «срочников», ведь это их работа. А с другой стороны, она была вполне по силам военнослужащему, который освоил свою воинскую профессию и стремится совершенствоваться дальше. Прежде чем заключить контракт, я, конечно же, советовался со своими командирами, спрашивал мнение тех контрактников, которые прослужили в армии не один год. Они советовали мне, прежде всего, тщательно взвесить всё самому. Ведь, с одной стороны, это стабильная работа, а с другой — сложное, ответственное дело. Так я и поступил: оценил все «за» и «против». Иллюзий у меня не было, ведь у меня в багаже был год службы по призыву. Причём в том же подразделении, где мне предстояло служить после заключения контракта. Это придаёт серьёзности в работе — сказал Григорий.

Сейчас сержант Стрюков делится опытом и знаниями с молодыми специалистами своего отделения. О служебных обязанностях не забывает, и на достигнутом — останавливаться не собирается.

Анастасия Решетникова.

Змеиногорский вестник