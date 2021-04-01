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Алтайский край

Змеиногорск: Годовщина пандемии на Алтае. 365 дней с коронавирусом

Апр 1, 2021
ГОРНЯК22 01.04.2021

29 Марта 2021 Годовщина пандемии на Алтае. 365 дней с коронавирусом Ровно год, как в ежедневных сводках оперштаба мы читаем о новых заболевших коронавирусом. Год назад пандемия пришла на Алтай – 29 марта стало известно о первом случае заражения: у женщины, вернувшейся из Доминиканы, выявили COVID-19. И понеслось. Масочный режим, самоизоляция, удалёнка и прочие «прелести».
https://www.amic.ru/news/479866/
Расскажите, а что за год с коронавирусом больше всего вас напугало/удивило? Ждем комментариев в соц.сетях.

Змеиногорский вестник

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