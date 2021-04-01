Змеиногорск: Годовщина пандемии на Алтае. 365 дней с коронавирусом

29 Марта 2021 Годовщина пандемии на Алтае. 365 дней с коронавирусом Ровно год, как в ежедневных сводках оперштаба мы читаем о новых заболевших коронавирусом. Год назад пандемия пришла на Алтай – 29 марта стало известно о первом случае заражения: у женщины, вернувшейся из Доминиканы, выявили COVID-19. И понеслось. Масочный режим, самоизоляция, удалёнка и прочие «прелести».

https://www.amic.ru/news/479866/

Расскажите, а что за год с коронавирусом больше всего вас напугало/удивило? Ждем комментариев в соц.сетях.

Змеиногорский вестник