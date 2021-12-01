ГОРНЯК22 01.12.2021
Алтайский край

Змеиногорск: «Глупо играть в „русскую рулетку“»: беременная жительница Алтайского края перенесла ковид и поменяла мнение о вакцинации

Горняк22
13 часов Ago

28 Ноября 2021 «Глупо играть в „русскую рулетку“»: беременная жительница Алтайского края перенесла ковид и поменяла мнение о вакцинации Жительница села Тоурак Алтайского района Ольга Довиденко была на 35 неделе беременности, когда заболела коронавирусом с 75%-ым поражением легких. Она рассказала, что пришлось пережить и как поменялось ее мнение о вакцинации.
Женщина искренне верила, что ковид не доберется до их села в предгорьях Алтая, но все же это произошло. У нее поднялась температура, появился кашель и одышка. ПЦР-тест оказался положительный.

Скорая доставила женщину в инфекционный госпиталь для беременных на базе барнаульской Горбольницы № 11. После проведенного КТ ее незамедлительно отправили в главный ковидарий, Горбольницу № 5 .

«Мне требовалось экстренное лечение: поражение легких составляло 65%, уровень сатурации упал до 85%. Я была определена в отделении реанимации: требовалась кислородная поддержка, были назначены разрешенные в моем положении медикаменты», — цитирует девушку краевой минздрав.

Каждый день к ней приезжала дежурная бригада из перинатального центра «ДАР», чтобы провести УЗИ и КТГ.
На четвертый день Ольга почувствовала, что дочка перестала шевелиться, а обследования показали тахикардию. Будущая мама страдала от гипоксии, а это не могло не сказаться на ребенке.

Медики приняли решение провести экстренное кесарево сечение. В ковидный госпиталь приехала детская реанимационная бригада «ДАРа», которая забрала малышку.

«Тем временем мое состояние ухудшилось, компьютерная томография показала уже 75% поражения легких. Мне казалось: даже сквозь СИЗы и защитные экраны я читала в глазах медиков горечь — настолько сложной я была пациенткой! Тем не менее я была в сознании и видела, как на соседних кроватях страдают и уходят из жизни люди. В тот момент мне хотелось жить, как не хотелось никогда прежде!» — рассказывает женщина.

Через несколько дней ей стало лучше. Из реанимации Ольгу перевели в инфекционное отделение.

В палате с новоиспеченной мамой было еще две беременных девушки. Их состояние ухудшалось — одна за другой они попали в реанимацию.
«Обе, как и я, были не привиты. Обе, как и я, надеялись, что „чаша сия“ их минует. Увы, далеко не всегда все заканчивается благополучно — как для нерожденных малышей, так и беременных, который поступают в госпиталь с тяжелейшими осложнениями», — отметила Ольга Довиденко.

Она изменила свое мнение о вакцинации и теперь считает, что на сегодняшний день другой защиты от коронавируса нет.

И если есть шанс защитить себя, абсурдно от этого шанса отказываться.

«Моя история наглядно показала: глупо играть в „русскую рулетку“, надеясь на „русский авось“ — мы беззащитны перед беспощадным вирусом, который разрушает семьи, разлучает детей и родителей. Дома меня ждут еще трое сыновей», — заключила женщина.

Она поблагодарила всех врачей и Горбольниц и «ДАРа». Дочку назвали Любовь.
https://altapress.ru/zdorovie/story/beremennaya-zhitelnitsa-altayskogo-kraya-perenesla-kovid-i-pomen…

Змеиногорский вестник

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