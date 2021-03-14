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Алтайский край

Змеиногорск: Главу минздрава Республики Алтай подозревают в миллионных взятках. Подробности задержания

Мар 14, 2021
ГОРНЯК22 15.03.2021

10 Марта 2021 Главу минздрава Республики Алтай подозревают в миллионных взятках. Подробности задержания Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко подозревается в получении взяток на общую сумму около 5 млн рублей, узнал «Коммерсант» у источников в правоохранительных органах.

По версии следствия, чиновник якобы получал «откаты» за заключение контрактов на поставку медицинских изделий.

Как стало известно, силовики проводят обыски в минздаве республики, а также в офисах компаний-поставщиков, которые находятся в Новосибирске, Кемерове и Барнауле.

Официального комментария от Следственного комитета пока получить не удалось.

Вместе с Коваленко задержан его помощник Рустам Туюнчеков, утверждают источники НГА в минздраве.

О задержании высокопоставленного чиновника стало известно утром 10 марта.
https://altapress.ru/proisshestvija/story/glavu-altayskogo-minzdrava-podozrevayut-v-millionnih-vzyat…

Змеиногорский вестник

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