ГОРНЯК22 30.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Главу города в Кузбассе отправили в отставку за вечеринку во время траура по шахтёрам

Горняк22
11 минут Ago

27 Ноября 2021 Главу города в Кузбассе отправили в отставку за вечеринку во время траура по шахтёрам Новый глава Прокопьевска в Кемеровской области Вячеслав Старченко отправлен в отставку за вечеринку в честь своего назначения, которая прошла во время траура в регионе в связи с гибелью шахтёров на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

«Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжёлый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать», – написал Цивилёв.
https://www.amic.ru/news/493554/

Змеиногорский вестник

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