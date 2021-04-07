Змеиногорск: Главу алтайского Минздрава Дмитрия Попова наградили медалью за борьбу с ковидом

4 Апреля 2021 Главу алтайского Минздрава Дмитрия Попова наградили медалью за борьбу с ковидом Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов был представлен к медали «За особый вклад в борьбу с коронавирусом», информирует сайт АКЗС.

Награду вручили во время пленума краевой организации профсоюза работников здравоохранения.

Помимо Попова награду получили еще пять человек. Среди них – депутат АКЗС от «Единой России» Ирина Солнцева, глава регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк, специалист по охране труда барнаульской городской больницы № 11 Людмила Гайнулина, анестезиолог-реаниматолог Мамонтовской ЦРБ Егор Ивлев и фельдшер скорой помощи города Рубцовска Виктор Роев.

При награждении было отмечено, что система здравоохранения в Алтайском крае приняла на себя серьезный вызов, из-за чего пришлось полностью перестраивать ее работу.

МК

Змеиногорский вестник