Змеиногорск: Главврачу главного ковидного госпиталя Барнаула дали звание заслуженного работника здравоохранения

28 Апреля 2021 Главврачу главного ковидного госпиталя Барнаула дали звание заслуженного работника здравоохранения Главному врачу Горбольницы № 5 Барнаула Ирине Вильгельм присвоили почетное звание заслуженного работника здравоохранения. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина от 27 апреля.

Также награды, медали Луки Крымского, получили заведующий отделением анестезиологии-реанимации Евгений Коростелев и заведующий отделением реанимации для больных пульмонологического профиля Максим Бухтояров.

Награды по указу президента за вклад борьбу с коронавирусом и самоотверженность при исполнении профессионального долга получили и другие медики из разных учреждений здравоохранения края, в том числе из Бийска и Рубцовска.

Горбольница № 5 Барнаула (в народе — больница РТП) стала главным ковидным госпиталем, первой приняв на себя удар пандемии в 2020 году.

https://altapress.ru/zhizn/story/glavvrachu-glavnogo-kovidnogo-gospitalya-barnaula-dali-zvanie-zaslu…

Фото: что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.

Дмитрий Лямзин

Змеиногорский вестник