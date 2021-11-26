ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Главврачи призвали известных антиваксеров на экскурсию по «красным зонам»

Горняк22
6 часов Ago

24 Ноября 2021 Главврачи призвали известных антиваксеров на экскурсию по «красным зонам» Главврачи и заведующие отделениями ряда крупных госпиталей написали открытое письмо известным антиваксерам. В документе антипрививочников- знаменитостей приглашают на экскурсию по «красным зонам».
Отдельное приглашение получили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, актер Оскар Кучера, депутат Вячеслав Лысаков, актер Егор Бероев, а также музыканты Константин Кинчев, Катя Лель и Юрий Лоза.
«Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдём время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патолого-анатомическим отделениям наших больниц», говорится в открытом письме.

Медики выразили надежду, что это поможет изменить позицию антипрививочников, в итоге этом поможет тому, чтобы люди будут меньше умирали от коронавирусной инфекции.
Ранее газета «Известия» сообщила, что с первого ноября Росздравнадзор занимается сбором информации о тех, кто агитирует против прохождения вакцинации от коронавируса. Эти сведения передаются в Следственный комитет, где будут приняты решения о возбуждении уголовных дел.

Уточняется, что аппарат ведомства поручил региональным представительствам искать данные о противниках вакцинации в средствах массовой информации и социальных сетях. За ноябрь в СК и прокуратуру по всей России было передано 37 соответствующих материалов.
https://www.mk.ru/social/2021/11/24/glavvrachi-priglasili-izvestnykh-antivakserov-na-ekskursiyu-po-k…

Змеиногорский вестник

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