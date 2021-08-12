Змеиногорск: Главный эпидемиолог Алтайского края ревакцинировалась от ковида

9 Августа 2021 Главный эпидемиолог Алтайского края ревакцинировалась от ковида Первый раз Переладова вакцинировалась в сентябре 2020 года и стала первым в регионе человеком, которому сделали эту прививку.

18 июля она вновь пришла на вакцинацию за первой дозой и 8 августа — за второй.

«У меня все хорошо. Никаких нет проблем, все проходит без осложнений, как и после первой прививки. Также сейчас повторную вакцинацию проходит вся моя семья», — рассказала Ирина Переладова.

Она обратила внимание, что недавно завезенный в регион «Спутник Лайт» — не панацея и использовать его нужно по минимуму, потому что «эта прививка ставится в том случае, если у людей есть определенные противопоказания».

Повторная прививка спустя более полугода после первой обязательна для тех, кто попадает в категорию работников, подлежащих обязательной вакцинации.

Обязательная вакцинация

27 июля официально вступило в силу постановление о проведении в Алтайском крае профилактических прививок против COVID-19 для отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям.

Под обязательную вакцинацию попадают следующие сферы:

торговля и общепит,

образование, здравоохранения, соцзащита и МФЦ,

ЖКХ и энергетика,

банки и услуги связи,

санатории и туруслуги,

общественный транспорт и такси,

бытовые и спортивно-оздоровительные услуги,

муниципальная и госслужба,

полиция, Росгвардия и МЧС.

https://altapress.ru/zhizn/story/glavniy-epidemiolog-altayskogo-kraya-revaktsinirovalas-ot-kovida-29…

Змеиногорский вестник