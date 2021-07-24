Змеиногорск: Главное в рыбалке – настроение!

21 Июля 2021 Главное в рыбалке – настроение! Мы публикуем прогноз клева рыбы «Календарь рыболова» (kalendar-rybolova.ru) на ближайшие 15 дней.

Согласно прогнозу от сайта, в ближайшее время любителей рыбалки с удочкой ждет затяжное время без клева.

Единственные дни, когда можно будет рассчитывать на клев это 28, 29 и 31 июля.

На клев, какой рыбы, прежде всего, рыболов может рассчитывать в июле?

Сайт отвечает и на этот вопрос. Прежде всего это мирная рыба — карась, сазан, пескарь, красноперка и другие.

Змеиногорский вестник