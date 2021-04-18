Змеиногорск: Глава алтайского Минздрава ответил на слухи о закрытии районных больниц

14 Апреля 2021 Глава алтайского Минздрава ответил на слухи о закрытии районных больниц

У властей Алтайского края нет планов закрывать районные больницы, заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в ответ на вопрос депутатов АКЗС. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

По его словам, слухи о возможном закрытии ЦРБ в Табунском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах, а также в других муниципальных образованиях края не соответствуют действительности.

Как отметил Попов, программа модернизации первичного звена здравоохранения Алтайского края до 2025 года утверждена правительством, и в ней нет ни строчки о ликвидации лечебных учреждений.

«Во всех наших программах, которые прописаны, утверждены, финансово подкреплены, никаких присоединений и ликвидаций не предполагается. Точка, – подчеркнул Попов. – Более того, мы инфраструктуру расширяем: строим ФАПы, приобретаем мобильные комплексы, ремонтируем поликлиники».

Министр не исключил, что слухи могут быть связаны с реорганизацией ряда ЦРБ, которые переводят на автоматизированную систему кадрового, финансового и бухгалтерского учёта, предусматривающую централизованную бухгалтерию.

Амител

Змеиногорский вестник