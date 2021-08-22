Змеиногорск: ГКЧП совершил попытку госпереворота 30 лет назад

19 Августа 2021 ГКЧП совершил попытку госпереворота 30 лет назад Ровно 30 лет назад в СССР был образован Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), который попытался уберечь страну от развала и сместить с поста президента Михаила Горбачева. Эти события вошли в историю как Августовский путч.

ГКЧП создали в ночь на 19 августа 1991 года. Путчисты ввели в Москву более четырех тысяч военных и 362 танка. Президент РСФСР Борис Ельцин и его сторонники вышли на защиту Белого дома. Тогда Ельцин назвал эти события антиконституционным переворотом. Горбачев вернулся в Москву с правительственной дачи в Форосе спустя три дня.

ГКЧП перестал существовать, а его членов и сторонников арестовали. События августа 1991 года перевернули устройство России и жизнь в стране.

В преддверии 30-летия Августовского путча ВЦИОМ провел исследование и спросил у россиян, как расшифровывается аббревиатура ГКЧП. Почти 80% россиян не смогли ответить на вопрос. По данным опроса, каждый пятый респондент заявил о том, что победа ГКЧП привела бы к негативным последствиям, а 13% выразили уверенность, что это был бы лучший вариант для будущего страны.

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Змеиногорский вестник