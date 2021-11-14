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Алтайский край

Змеиногорск: Гинцбург рассказал, когда в России создадут лекарство, подавляющее размножение ковида

Горняк22
4 часа Ago

11 Ноября 2021 Гинцбург рассказал, когда в России создадут лекарство, подавляющее размножение ковида

В марте-апреле 2022 года в России разработают лекарство из антител для лечения заболевших COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. После этого в России создадут препарат, который сможет подавлять размножение вируса.

По словам Гинцбурга, клинические испытания препарата из антител планируют начать в январе и завершить в течение трёх-четырех месяцев. Результат разработки лекарства, подавляющего размножение ковида, будет готов позднее.

Ранее Александр Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию жителей России от коронавируса. По его мнению, антиковидную меру нужно включить в национальный календарь прививок.

Амител

Змеиногорский вестник

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