Змеиногорск: Гинцбург отверг возможность влияния «Спутника V» на геном человека

5 Апреля 2021 Гинцбург отверг возможность влияния "Спутника V" на геном человека Российская вакцина «Спутник V» не может оказывать никакого влияния на геном человека и на генетическую наследственность, заявил в интервью РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Не может, ответ однозначный. На геном человека может влиять то, что может в геном человека интегрироваться или каким-то образом влиять на структуру ДНК. Структура ДНК нуклеиновой кислоты хорошо известна. Известно, как на нее в принципе можно повлиять. Если препарат в организме человека не размножается, то он никак не может интегрироваться и взаимодействовать с нашей нуклеиновой кислотой. Поэтому «Спутник V» никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением нашего наследственного материала», — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, может ли вакцина влиять на геном человека.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604227087.html

Змеиногорский вестник