Змеиногорск: Гинцбург назвал лучший срок для ревакцинации от COVID-19

25 Октября 2021 Гинцбург назвал лучший срок для ревакцинации от COVID-19

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оптимальный срок для ревакцинации от COVID-19 составляет шесть месяцев. Такое мнение он выразили в интервью ТАСС.

По словам специалиста, именно такой период до повторной прививки обеспечит наибольший ответ иммунной системы на препарат. Он добавил, что шестимесячный перерыв обусловлен и появлением дельта-штамма коронавируса, из-за которого нужно поддерживать высокий уровень защитных антител.

Если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается. Но никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий

Александр Гинцбург

об оптимальном периоде до ревакцинации

«Имунный паралич»

Подобного мнения о частоте ревакцинации придерживается и клинический фармаколог Андрей Кондрахин. По его словам, слишком частая ревакцинация от COVID-19 может дать обратный эффект и вызвать «иммунный паралич».

Он призвал граждан не перебарщивать с ревакцинацией, чтобы не истощить иммунную систему, и на фоне гипериммунизации не получить обратный эффект — вторичный иммунодефицит.

При слишком частой ревакцинации организм может адаптироваться: вакцина перестанет им считаться возбудителем, а, когда уже появится настоящий возбудитель, антител, чтобы его уничтожить, просто не окажется, — объяснил специалист. — Организм нельзя бесконечно и бесконтрольно стимулировать, поскольку так мы просто истощаем механизмы его защиты

Вакцина против QR-кодов

В интервью ТАСС Гинцбург также заявил, что система QR-кодов, введенная в ряде российских регионов для улучшения эпидемиологической обстановки, должна действовать, пока не будет привито минимум 80 процентов населения страны.

Врач заверил, что если в стране будет осуществляться жесткий контроль за наличием QR-кодов, то в течение двух месяцев большинство россиян пройдут вакцинацию. «А если это будет спустя рукава и не будет жестких границ между вакцинированными и невакцинированными, то будут постоянные волны», — считает врач.

Гинцбург напомнил о необходимости сохранения жесткой дистанции между вакцинированными и невакцинированным. По его мнению, система QR-кодов уже показала свою эффективность в этой области во многих странах мира, где она была введена ранее и где до сих пор для непривитых граждан действуют ограничения на посещение тех или иных мест, пользование инфраструктурой.

Ревакцинация Путина

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о предстоящей ревакцинации Владимира Путина. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, Путин непременно пройдет ревакцинацию от коронавируса, однако сейчас у российского лидера сохраняются высокие титры антител. Покажут ли россиянам процесс ревакцинации, будет зависеть от мнения самого президента. На вопрос о том, изменилось ли мнение президента после первой вакцинации, Песков ответил, что ему об этом неизвестно. «Как он решит, так и будет. Но это личное решение человека», — заключил он.

В конце июня Путин сообщил, что привился российской вакциной «Спутник V». Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря 2020 года, однако для категорий граждан из групп риска прививка была доступна с 5 декабря.

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