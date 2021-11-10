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Алтайский край

Змеиногорск: Гинцбург назвал достаточное количество антител для защиты от коронавируса

Горняк22
43 минуты Ago

8 Ноября 2021 Гинцбург назвал достаточное количество антител для защиты от коронавируса Фото: Arne Dedert / dpa / Global Look Press

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал количество антител, достаточное для защиты от коронавируса. Результаты соответствующего исследования, проведенного совместно с департаментом здравоохранения Москвы, он рассказал в интервью газете «Известия».

Как сообщил ученый, для полной защиты от дельта-штамма необходимо 300 антител в международных единицах. Если этот показатель ниже, то необходимо вакцинироваться препаратом «Спутник Лайт». В случае, если после этого уровень антител находится в районе 350-400 единиц, то можно привиться вторым компонентом «Спутника V». Идеальным для защиты от заражения COVID-19 Гинцбург назвал показатель в 500 антител и выше.

500 нейтрализующих единиц — идеальный для защиты от заражения коронавирусом уровень антител
Как пояснил специалист, под международными единицами имеется в виду banding antibody units (нейтрализующие единицы антител), которое недавно было введено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Причиной стала проблема с разными тестами, которые определяли количество антител в своих единицах. «Теперь нужно сравнивать по международным единицам, а не по титрам, как мы с вами когда-то делали, и не по коэффициенту позитивности», — объяснил он.

Достаточный уровень
Незадолго до этого об уровне антител G, защищающем от коронавируса, рассказала профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и КЛД Южно-Уральского государственного медуниверситета Альбина Савочкина. По ее словам, 95-процентную защиту от COVID-19 обеспечивает уровень выше 160 BAU/мл. Если же этот показатель опускается ниже 10, антител к COVID-19 в крови нет.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока нет ответа на вопрос, какой уровень антител к коронавирусу необходимо считать защитным. Несмотря на этот показатель, повторную вакцинацию от COVID-19, по ее словам, необходимо проходить каждые полгода.
О таком же сроке для ревакцинации говорил ранее и сам Гинцбург. По словам специалиста, именно этот период до повторной прививки обеспечит наибольший ответ иммунной системы на препарат. Он добавил, что шестимесячный перерыв обусловлен и появлением дельта-штамма коронавируса, из-за которого нужно поддерживать высокий уровень защитных антител.

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Змеиногорский вестник

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